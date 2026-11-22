Světové klimatické rozhovory COP31 v turecké Antalyi skončily v neděli chaotickým krachem, když se nepodařilo schválit závěrečnou dohodu o boji proti globálnímu oteplování. Jednání se protáhla o osmačtyřicet hodin za plánovaný konec a stala se nejdelším klimatickým summitem v třicetileté historii těchto konferencí. Státy tak po dvou týdnech intenzivního vyjednávání odjíždějí pouze s hrstkou technických ujednání a dílčími kroky v takzvané akční agendě, nikoliv však s klíčovým politickým dokumentem o tom, jak odvrátit nebezpečné klimatické změny.
Konference se konala jako vůbec první poté, co Organizace spojených národů oznámila, že svět téměř jistě překročí hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni. Australský ministr pro klima Chris Bowen, jehož země spolu s Tureckem jednání spolupředsedala, označil podle webu Politico výchozí podmínky summitu za nejsložitější a geopoliticky nejnapjatější v živé paměti. Mnohé země poukazovaly na hrozící překročení pařížského limitu jako na důvod pro hlubší snižování emisí, větší připravenost na katastrofy a vyšší finanční podporu chudším státům, zatímco bohaté státy se zdráhaly přislíbit konkrétní finanční cíle a země bohaté na ropu a plyn odmítaly jakoukoli zmínku o fosilních palivech.
Poslední slepá ulička, která rozhovory pohřbila, se týkala budoucnosti energetiky. Koalice zhruba 130 států v čele s Evropskou unií a malými ostrovními státy požadovala, aby text zahrnoval odkaz na tři roky starý závazek odklonu od fosilních paliv, což bylo pro některé ropné velmoci, včetně Saúdské Arábie, nepřijatelné. Dalším sporným bodem byla pasáž v dřívějších návrzích, která podle odpůrců stavěla technologie zachycování uhlíku na stejnou úroveň jako obnovitelné zdroje a nahrávala tak zájmům Rijádu na delším využívání ropy a plynu. Zástupce Saúdské Arábie Mohammad Ayoub v neděli odmítl označování technologií pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku za klamavý ekologický marketing v situaci, kdy se zároveň mluví o udržení limitu 1,5 stupně.
Během bouřlivého závěrečného pléna Evropská unie a malé ostrovní státy společně se Spojeným královstvím, Norskem, Švýcarskem, několika latinskoamerickými zeměmi a skupinou nejchudších států světa návrh předložený Tureckem a Austrálií odmítly. Irský ministr pro klima Darragh O’Brien jménem unie prohlásil, že evropský blok nepodpoří rozhodnutí, které nereaguje na vědecké poznatky, nezmiňuje fosilní paliva jako hlavní příčinu změny klimatu a představuje vyjednávání zpět v čase. Předsedající turecký ministr Murat Kurum poté připustil neúspěch a krátce nato opustil jednací sál ještě před oficiálním ukončením konference.
Jednání se přitom původně odehrávala v prostředí, které nabízelo určitou dynamiku pro rychlejší přechod k čisté energii, a to i kvůli hněvu veřejnosti nad vysokými cenami fosilních paliv vyvolanými válkou v Íránu. Pořadatelé z Austrálie a Turecka navrhli urychlit nahrazování vozů se spalovacími motory elektromobily a do závěrečného návrhu zařadili hlavní cíl zvýšit podíl elektřiny na konečné spotřebě energie ve světě ze současných 23 procent na 35 procent v roce 2035. Podle Mezinárodní energetické agentury musí globální elektrifikace tímto tempem růst, aby bylo dosaženo uhlíkové neutrality do poloviny století, přičemž čisté zdroje, jako jsou vítr a slunce, by tehdy měly pokrývat 90 procent výroby elektřiny namísto dnešních 42 procent.
Právě debata o elektrifikaci spustila spor o to, zda má být zajištěna čistá elektrifikace, aby se neotevřely dveře dalšímu spalování uhlí, ropy či plynu. Vysoce postavený evropský činitel v pátek varoval, že občané unie nepřijmou konferenci ve znamení fosilních paliv a hrozí scénář bez dohody. Evropská unie se následně spojila s malými ostrovními státy a desítkami dalších zemí, které loni v Brazílii podpořily odklon od fosilních paliv, a více než stovka států v sobotu večer předložila vedení summitu své požadavky na začlenění odkazu na dřívější dohodu a vypuštění pasáže o zachycování uhlíku.
Když úpravy textu na závěrečném zasedání očekávání nesplnily, řada států dokument jednoznačně odmítla. Vyjednavačka Marshallových ostrovů Kathy Jetn̄il-Kijiner uvedla, že delegace přijely s očekáváním naléhavé a komplexní reakce na snižování emisí, ochranu obyvatel a zajištění financí, ale ze všech stran byly zklamány. Naopak Čína, Indie a skupina afrických zemí uvedly, že by přijetí textu nebránily, nicméně rozhodnutí klimatických konferencí OSN vyžadují souhlas všech téměř dvou set zúčastněných států.
Nespokojenost s postupem australsko-tureckého předsednictví se projevovala už od začátku týdne. Pondělní první návrh dohody mnohé delegace zaskočil jako pouhý výčet všech možných požadavků, druhý text přišel až ve čtvrtek a spustil dny zákulisní diplomacie, zatímco třetí a údajně konečný návrh se objevil až krátce po nedělní půlnoci, dávno po plánovaném konci summitu. Poradce předsedy africké vyjednávací skupiny Xolisa Joseph Ngwadla v sobotu kritizoval špatné řízení procesu a upozornil, že delegace neviděly text déle než osmačtyřicet hodin a nesetkaly se společně déle než tři dny.
Celý průběh ovlivnilo i širší mezinárodní dění, včetně válek v Íránu a na Ukrajině, vzestupu krajní pravice, napjatých domácích rozpočtů ve vyspělých státech a rostoucího zadlužení rozvojových zemí. Evropské diplomaty navíc oslabila nepřítomnost Spojených států poté, co prezident Donald Trump svou zemi ze summitu podruhé stáhl, a podle některých z nich by se s dřívějším americkým zapojením dal postoj Saúdské Arábie lépe korigovat. Evropské zdroje zároveň uvedly, že Saúdská Arábie zpochybňovala vědecké poznatky o překročení limitu 1,5 stupně a údajně se snažila zdržovat budoucí zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, přičemž saúdskoarabské ministerstvo energetiky na žádost o vyjádření nereagovalo.
Jednání se dotklo i prudce rostoucí světové poptávky po elektřině, kterou pohání rozmach datových center, modernizace ekonomik a nárůst počtu elektromobilů, přičemž technologické firmy podle textu stále častěji využívají zemní plyn pro nové elektrárny napájející datová centra pro umělou inteligenci. Šéf klimatu OSN Simon Stiell přiznal, že sdílí zklamání mnoha účastníků, ale zdůraznil pokrok v rámci akční agendy, zatímco panamský ministr pro klima Juan Carlos Navarro již dříve v týdnu kritizoval systém absolutního konsenzu 192 zemí. Irský ministr O’Brien a unijní komisař pro klima Wopke Hoekstra ve společném prohlášení uvedli, že jejich postoj neznamená odmítnutí mnohostranné spolupráce, ale snahu o její funkčnost, a dodali, že historii nezajímá pouze to, zda bylo rozhodnutí přijato, nýbrž zda mezinárodní společenství obstálo před výzvou své doby.
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Zdroj: Libor Novák