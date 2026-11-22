Spolupořadatelé klimatické konference COP31 Turecko a Austrálie předložili v neděli v časných ranních hodinách nový návrh dohody, aby zabránili zhroucení jednání v turecké Antalyi. Jednání pokračují už druhý den přesčas poté, co se účastníkům nepodařilo uzavřít dohodu do pátečního oficiálního ukončení summitu. Vyjednavači se scházejí na závěrečném plenárním zasedání a snaží se překlenout hluboké rozpory mezi jednotlivými zeměmi.
Nový text přichází poté, co producenti fosilních paliv v čele se Saúdskou Arábií prosazovali odstranění závazku odklonu od fosilních paliv z předchozího návrhu. Proti tomuto kroku se postavila skupina států včetně Evropské unie, tichomořských ostrovů a zemí, jako je Panama, které požadují návrat formulace o fosilních palivech do konečného textu.
Předložený návrh sice stále neobsahuje výslovnou zmínku o přechodu od fosilních paliv, připomíná však závazek přijatý státy před třemi lety na konferenci v Dubaji, který se týká odklonu od uhlí, ropy a zemního plynu. Podle předsednictví summitu text odráží klíčové priority napříč hlavními vyjednávacími okruhy, včetně elektrifikace, metanu nebo nulového odpadu.
Návrh se rovněž poprvé výslovně vyjadřuje ke skutečnosti, že se nepodaří udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně Celsia. Vědci varují, že překročení tohoto limitu vystaví miliony dalších lidí rostoucí hladině moří a extrémním vlnám veder. Australský ministr klimatu Chris Bowen, který jednání vede, uvedl, že konference by měla vyslat jasný signál, že takový vývoj není přijatelný, a usilovat o to, aby překročení limitu bylo co nejmenší a nejkratší.
Prezident COP31 a turecký ministr životního prostředí Murat Kurum vyjádřil naději, že se dohodu podaří uzavřít, a prohlásil, že delegáti budou brzy spokojeni. Podle Kuruma se rozdíly mezi stranami zmenšují a předsednictví naslouchalo všem delegacím, aby sestavilo konsenzuální text. Zároveň vyzval zástupce téměř dvou set zemí, aby dohodu dokončili s ohledem na lidi, kteří již dnes čelí dopadům změny klimatu.
Evropská unie však tento optimismus nesdílí a podle informací BBC považuje nejnovější verzi návrhu za krok zpět. Někteří diplomaté i zástupci občanské společnosti upozorňují na napjatou atmosféru a tvrdý odpor zemí těžících ropu během vyjednávání. Rozvojové země navíc vyjadřují nespokojenost s tím, jak návrh řeší finance na přizpůsobení se změně klimatu.
Zatímco rozvojové státy požadovaly konkrétní finanční cíle na adaptaci, nejnovější text odkazuje na dřívější rámec trojnásobného navýšení adaptačních financí do roku 2035 a přesouvá další podrobnosti na navazující cestu směrem k příštímu summitu v etiopské Addis Abebě. Někteří zástupci občanské společnosti kritizují, že návrh přináší především procesní kroky místo okamžitých konkrétních záruk a dostatečné podpory pro nejzranitelnější oblasti.
Zpravodajové přímo v Antalyi sledují další vývoj jednání v rámci závěrečného zasedání, kde se delegáti snaží shodnout na konečné podobě rozhodnutí. Jednání probíhají v napjaté atmosféře druhého dne prodloužení konference a jednotlivé státy nadále obhajují své klíčové požadavky před konečným verdiktem.
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Zdroj: Libor Novák