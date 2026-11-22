Klimatická konference COP31 v turecké Antalyi ztroskotala, když se státy po více než dvou týdnech sporných vyjednávání nedohodly na hlavní zastřešující dohodě, a text takzvaného antalyjského paktu odmítly mimo jiné Evropská unie, Spojené království i část rozvojových zemí. Klíčovým bodem sporu se stal odklon od fosilních paliv, o nichž se návrh vůbec nezmiňoval, zatímco jednání naplánovaná původně na pátek se protáhla do nedělního odpoledne a stala se nejdelší konferencí COP v historii i prvním velkým selháním od summitu COP15 v Kodani v roce 2009.
Irský ministr životního prostředí Darragh O'Brien, který mluvil za Evropskou unii, označil navrhovanou dohodu za nedostatečnou vůči současné situaci a prohlásil, že unie nepodpoří rozhodnutí neodpovídající vědeckým poznatkům, které by mohlo prohloubit propast mezi globálními závazky a potřebnými kroky a ani se nezmiňuje o fosilních palivech. Dodal také, že Evropská unie nepřijme ujednání, které by fosilní paliva zakrývalo zeleným nátěrem. Po jeho vystoupení v sále zazněl potlesk a podobné výhrady vyjádřily také Panama, Marshallovy ostrovy a Norsko.
Návrh antalyjského paktu, který připravilo společné předsednictví Turecka a Austrálie, vyzýval státy k elektrifikaci ekonomik, žádal bohaté země o finanční pomoc chudším státům na přizpůsobení se dopadům klimatické krize a apeloval na minimalizaci překročení hranice globálního oteplování o 1,5 stupně Celsia podle pařížské dohody. Dokument však nepodpořil přechod od fosilních paliv, který požadovalo více než sto třicet zemí, a obsahoval sporná ustanovení o technologiích zachycování a ukládání uhlíku, jež podle odpůrců udržují využívání fosilních paliv v chodu.
Předsednictví se vyhnulo úplnému zhroucení samotné konference smluvních stran tím, že schválilo rozhodnutí v souvisejících oblastech, včetně takzvaného spravedlivého přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku pro pracovníky v odvětvích s vysokými emisemi. Turecký prezident konference COP31 Murat Kurum nicméně připustil, že k návrhu hlavního rozhodnutí neexistuje shoda a dokument tedy nebyl přijat. Uvedl, že pořadatelé udělali maximum, nikomu text nevnucovali ani nevydali ultimátum, ale v sále je patrný odpor části účastníků, a proto rozhodnutí neprošla.
Zhruba dvě stě zemí jednalo v Antalyi dva týdny v atmosféře dlouhých patových situací, přičemž jednání se neúčastnily Spojené státy, které pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od mezinárodních klimatických kroků odstoupily. Zástupci občanské společnosti označili konferenci za nejhorší summit COP v historii a afričtí ministři již v pátek prohlásili, že nepřijeli prosit. Šéf think tanku Power Shift Africa Mohamed Adow v pátek kritizoval vedení summitu a v neděli dodal, že unie sice text odmítla, ale nemůže si umýt ruce nad rozkladem, k němuž pomohla přispět, a obvinil bohaté státy z opuštění zemí čelících neúrodě, zničeným domovům a rostoucímu dluhu i z pokrytectví Evropy, která podle něj žádá cestovní mapy pro fosilní paliva po jiných, zatímco sama jejich těžbu rozšiřuje.
Zásadním sporným tématem zůstaly fosilní palivy, přestože se státy na konferenci COP28 v Dubaji v roce 2023 poprvé dohodly na výzvě k přechodu od nich. Od té doby však tento závazek nebyl zopakován ani rozvinut kvůli odporu zemí produkujících ropu, a ačkoli první pondělní návrh antalyjského rozhodnutí vyzýval k okamžitému přechodu od fosilních paliv v energetických systémech, z každého dalšího návrhu byly zmínky o fosilních palivech vypuštěny navzdory snaze více než stovky států je v textu udržet. Saúdská Arábie zařazení zachycování a ukládání uhlíku do textu obhajovala, zatímco například africká skupina, Čína a Pákistán dohodu přes některé výhrady neodmítly.
Kritiku vyvolaly také pasáže o zachycování uhlíku, které mnozí vědci považují v určitém rozsahu za nutné, ale zároveň je označují za nákladné, ve velkém měřítku neověřené a odvádějící pozornost od hlavních příčin krize, což Matt Webb z think tanku E3G přirovnal ke snaze přestat kouřit bez odložení cigaret. Velké spory panovaly i kolem financování, kdy rozvojové země vyjádřily zklamání, že návrh mluví o snaze alespoň ztrojnásobit adaptační finance do roku 2035, ale neuvádí výchozí úroveň ani konkrétní částky, zatímco zakladatel nadace Satat Sampada Climate Foundation Harjeet Singh uvedl, že bohaté státy odmítly dát na stůl peníze pro zranitelné komunity a místo toho poskytly znečišťovatelům volnou cestu.
Jednání se odehrála v době, kdy pozornost odvádějí geopolitické otřesy včetně války s Íránem, která vyvolala dosud největší otřes v dodávkách energií, a kdy klimatická krize souvisí se zhoršujícím se počasím po celém světě, vlnami veder, ledovcovým sesuvem v Nepálu či suchem a záplavami umocněnými silným jevem El Niño. Hlavní vyjednávač COP31 Chris Bowen označil výsledek za velmi zklamáním naplňující, ale poukázal na dílčí pokroky, jako je závazek více než devadesáti zemí urychlit elektrifikaci ekonomik, zatímco bývalá irská prezidentka a někdejší zmocněnkyně OSN pro klima Mary Robinsonová kritizovala pomalé tempo rozhovorů a nedostatečné vedení spolupředsednických zemí.
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Zdroj: Libor Novák