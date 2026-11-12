Počasí bude o víkendu chladné, objeví se ranní mrazíky

Česko o víkendu sevře chladné, avšak převážně slunečné počasí, které přinese ranní mrazíky a na některých místech také mlhy.
Sobotní den nabídne převážně jasnou až polojasnou oblohu, přičemž na severu území se zpočátku může vyskytovat zvětšená oblačnost doprovázená ojedinělými sněhovými přeháňkami na horách. V horských oblastech se přitom předpokládá úhrn nového sněhu v rozmezí od nuly do jednoho centimetru a celkové srážky by měly dosáhnout nuly až jednoho milimetru.
Teplotní rozmezí během soboty bude odpovídat chladnému charakteru pozdního podzimu, kdy nejnižší noční teploty klesnou na 1 až -3 stupně Celsia. Následující nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat v rozmezí od 3 do 8 stupňů Celsia.
Větrné podmínky v sobotu přinesou slabý, během noci místy mírný západní až jihozápadní vítr dosahující rychlosti dvou až pěti metrů za sekundu. Tento vítr se však bude večer postupně stáčet k jihovýchodnímu směru.
Neděle naváže převážně slunečným dnem, avšak s mrazivým a místy také mlhavým ránem. V noci, dopoledne a ráno se na mnoha místech vytvoří zataženo nízkou oblačností nebo mrznoucí mlhy, které se zejména na severozápadě Čech a na Českomoravské vrchovině mohou udržet po velkou část dne.
Noční teploty v neděli poklesnou na 0 až -4 stupně Celsia, přičemž při delším vyjasnění a utišení větru mohou spadnout až na -7 stupňů. Během dne dosáhnou nejvyšší teploty 3 až 8 stupňů, avšak v oblastech s trvalejší nízkou oblačností se budou držet kolem jednoho stupně Celsia.
Síla větru se v neděli na jednotlivých místech lišit, přičemž v Čechách převládne slabý proměnlivý vítr, zatímco na Českomoravské vrchovině, Moravě a ve Slezsku zafouká místy čerstvý jihovýchodní vítr o rychlosti čtyř až osmi metrů za sekundu s nárazy dosahujícími až patnácti metrů za sekundu, což odpovídá přibližně padesáti pěti kilometrům za hodinu.
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10. listopadu 2026 21:58
Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.
Zdroj: Libor Novák