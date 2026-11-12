Ve Washingtonu se střílelo, dva mrtví a čtyři zranění

Libor Novák

12. listopadu 2026 18:45

Policie USA
Policie USA Foto: NOPD

Hlavním městem Spojených států ve čtvrtek dopoledne otřásl vážný incident, při němž v rezidenční čtvrti Logan Circle ve Washingtonu, D.C., zemřeli dva lidé včetně střelce a další čtyři osoby utrpěly zranění. Ozbrojený útočník zahájil střelbu uvnitř místního fitness centra a v přilehlém okolí, což vyvolalo rozsáhlou policejní operaci. Bezpečnostní složky musely v reakci na hrozbu vydat dočasný příkaz k setrvání v krytech pro místní obyvatele.

Podle informací metropolitní policie vypukla střelba v dopoledních hodinách v prostorách posilovny VIDA Fitness na rohu 15. a P street NW. Útočník nejprve postřelil člověka uvnitř budovy, odkud se následně přesunul ven na ulici a pokračoval v palbě směrem do okolního prostranství včetně parkovací garáže. V panice evakuovaní cvičenci a svědkové popsali, že po spuštění požárního alarmu slyšeli sérii výstřelů a prchali do nedalekých podniků.

Záchranáři a policejní hlídky dorazily na místo události v krátkém čase a uzavřely celé okolí kvůli probíhajícímu nebezpečí. Zasažené oběti byly okamžitě transportovány do okolních nemocnic k ošetření, přičemž jeden ze zraněných pacientů se nachází v kritickém stavu. Zbývající tři zraněné osoby podle policejních zdrojů utrpěly zranění, která by neměla přímo ohrožovat jejich životy.

Pachatel se po čtvrtečním činu zabarikádoval v nedalekém bytovém domě, s nímž měl podle vyšetřovatelů dříve blíže neurčený konflikt. Na místo byli povoláni policejní vyjednavači, kteří se zhruba hodinu pokoušeli s podezřelým mužem komunikovat a přimět ho k pokojnému vzdání se. Muž však během vyjednávání nejméně dvakrát vystřelil skrz dveře bytu proti zasahujícím policistům.

Dramatická situace skončila ve chvíli, kdy policisté uslyšeli z obklíčeného bytu výstřel a následně vnikli dovnitř. Útočníka nalezli bez známek života se střelným zraněním, které si podle předběžných poznatků způsobil sám. Americké úřady následně potvrdily, že hrozba pominula a nařídily zrušení bezpečnostních opatření včetně omezení pohybu v dotčené městské čtvrti.

Starostka Washingtonu, D.C., Muriel Bowserová uvedla, že o tragické události byl řádně informován i Bílý dům. Policie mezitím zřídila nouzové záchranné centrum v nedalekém parku Stead Park pro občany zasažené evakuací. Obyvatelům a podnikatelům v dotčeném bloku bylo povoleno obnovit běžné činnosti, přičemž vyšetřování motivu a podrobností celého útoku nadále pokračuje.

Vedení fitness centra oznámilo, že pobočka v Logan Circle zůstává až do odvolání uzavřena a bezpečnost členů i zaměstnanců je hlavní prioritou vedení. Svědci z řad cvičících přitom v rozhovorech s médii líčili dramatické chvíle strávené v improvizovaných úkrytech, kde lidé v tichosti čekali na ukončení zásahu. Tyto výpovědi podtrhují rychlý sled událostí, které v hustě obydlené oblasti vyvolaly mezi lidmi obrovský strach. 

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Zdroj: Libor Novák

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