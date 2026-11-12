Místo letadel vzdělávací instituce. Tisíce evropských škol obdržely výhrůžky bombou

Libor Novák

12. listopadu 2026 9:39

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Vlnu planých poplachů a strachu vyvolala rozsáhlá série výhrůžek bombou, která ve středu zasáhla tisíce škol v Itálii, Skotsku a Severním Irsku. Zásadní bezpečnostní opatření a evakuace se dotkly zhruba 6300 státních škol v Itálii a více než 700 vzdělávacích zařízení ve Velké Británii. Úřady nicméně obratem ujistily, že dosavadní prověrky neodhalily žádné reálné nebezpečí a situaci vyhodnotily jako koordinovaný útok.

V Itálii obdrželo výhrůžný e-mail celkem 6300 z celkového počtu 7476 státních škol, přičemž soukromá zařízení zasažena nebyla. Zpráva odeslaná pod jménem údajného vůdce Michaila Andropova vyvolala mezi učiteli a rodiči značné obavy. Některé budovy byly jako předběžné opatření preventivně evakuovány, avšak policie a pyrotechnici prověřili situaci s negativním výsledkem.

Italská premiérka Giorgia Meloniová podle BBC uvedla, že provedené kontroly neprokázaly žádnou reálnou hrozbu a celá akce zjevně slouží k vyvolání zbytečné paniky. Ministr školství Giuseppe Valditara označil incident za kybernetický útok a poukázal na to, že podobné hrozby v poslední době cílily také na evropská letiště, nemocnice či supermarkety. Regionální představitelé jako Stefania Proiettiová z Umbrie potvrdili, že policejní kontroly v tamních školách neodhalily nic podezřelého.

Někteří ředitelé škol v Miláně přitom hned po obdržení zprávy poznali, že jde o spam s poněkud bizarním obsahem. Ředitel Massimo Nunzio Barrella novinářům sdělil, že text působil téměř komicky a připomínal vzkaz od Marťanů o tom, že přišli lidstvo zničit. Většina milánských škol se proto rozhodla žáky neevakuovat a rodiče uklidnit, přičemž vyučování mohlo bez větších komplikací pokračovat.

Souběžně s italskými událostmi zasáhla obdobná vlna varování také více než 700 škol ve Skotsku a Severním Irsku. Skotská ministryně pro vzdělávání Mairi McAllanová ujistila veřejnost, že na základě okamžitých policejních posudků neexistuje žádné reálné riziko pro žáky ani personál. Specializovaní experti na kyberkriminalitu v současné době usilovně pracují na odhalení původu a autorů těchto výhrůžných zpráv.

Policie ve Skotsku od počátku vyhodnotila výhrůžky jako jednoznačný a promyšlený podvrh. Úřady v této souvislosti vydaly doporučení, že na základě pouhého obsahu podezřelých e-mailů není nutné školy evakuovat ani držet děti doma. V Severním Irsku mezitím příslušné vzdělávací úřady vyzvaly vedení škol, aby zůstaly otevřené, pokud policie výslovně nedoporučí jiný postup.

Zatím zůstává zcela nejasné, zda spolu incidenty v Itálii a ve Velké Británii jakkoliv souvisí, přičemž vyšetřovatelé prověřují veškeré možné stopy. Obdobné plané poplachy již dříve postihly také některá evropská letiště a letecké společnosti, což úřadům napovídá o širší strategii záměrného vyvolávání strachu. Přestože některé z dřívějších hrozeb měla na svědomí extremistická misogynní skupina, tato organizace se od současných varování výslovně distancovala.

Většina dotčených institucí v obou zemích se po rychlém prověření situace vrátila k běžnému provozu a žáci se mohli bezpečně vrátit do lavic. Školy, které přistoupily k preventivní evakuaci, odvolaly poplach hned po zjištění, že zprávy postrádají jakýkoliv reálný základ. 

před 1 hodinou

Vojenská verze Starlinku na Ukrajině opět nefunguje. Rychlost Starshieldu je limitovaná

Související

Google, ilustrační fotografie

Google umožní školám omezit přístup studentů k AI

Společnost Google zavádí nové kontrolní mechanismy, které umožní školám omezit přístup studentů k jejím umělou inteligencí poháněným nástrojům. Pokud se ovšem vzdělávací instituce rozhodnou umělou inteligenci zcela odmítnout, přijdou zároveň o přístup ke klasickému internetovému vyhledávání Google. Tato změna politiky může zásadně ovlivnit způsob, jakým žáci a učitelé využívají technologie v oblasti vzdělávání po celém světě.

Více souvisejících

Školství Itálie Velká Británie

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Starlink, Photo by Forest Katsch

Vojenská verze Starlinku na Ukrajině opět nefunguje. Rychlost Starshieldu je limitovaná

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že vojenská verze satelitní sítě Starlink, systém Starshield, se opět potýká s rychlostním omezením na 161 kilometrů za hodinu. Toto opatření podle jeho slov vážně omezuje schopnost ukrajinské armády efektivně zachycovat ruské drony poháněné proudovými motory. Omezení se již negativně projevilo na obraně země a přispělo k úspěšným úderům ze strany ruských sil. Kyjev nyní usiluje o získání oficiálního vysvětlení od Spojených států.

před 2 hodinami

před 4 hodinami

Sevilla

Španělsko se po 14 letech ocitlo ve stávce. Lidé masově protestují kvůli krizi bydlení

Španělsko se ve středu stalo dějištěm první celostátní generální stávky po čtrnácti letech, která ochromila řadu sektorů hospodářství a přivedla do ulic miliony lidí. Hlavním impulzem pro tuto masovou protestní akcí se stala hluboká krize v oblasti dostupnosti bydlení, jež dlouhodobě trápí obyvatele napříč celou zemí. Celonárodní čtyřiadvacetihodinová stávka proběhla jen několik týdnů před nadcházejícími předčasnými parlamentními volbami.

před 5 hodinami

Gadi Eisenkot

Izrael se po volbách ocitl v politické krizi. Eisenkot plánuje sestavit krizovou vládu

Izrael se ocitl v hluboké politické krizi poté, co dlouholetý premiér Benjamin Netanjahu ztratil parlamentní většinu a oslabil svou pozici u moci. Úkolem sestavit příští vládu byl pověřen Gadi Eisenkot, který nyní čelí náročnému úkolu překonat ideologické rozdíly mezi roztříštěnými stranami. Současná patová situace odráží výsledky posledních voleb, v nichž dosavadní vládní blok výrazně ztratil své pozice.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Místo letadel vzdělávací instituce. Tisíce evropských škol obdržely výhrůžky bombou

Vlnu planých poplachů a strachu vyvolala rozsáhlá série výhrůžek bombou, která ve středu zasáhla tisíce škol v Itálii, Skotsku a Severním Irsku. Zásadní bezpečnostní opatření a evakuace se dotkly zhruba 6300 státních škol v Itálii a více než 700 vzdělávacích zařízení ve Velké Británii. Úřady nicméně obratem ujistily, že dosavadní prověrky neodhalily žádné reálné nebezpečí a situaci vyhodnotily jako koordinovaný útok.

před 8 hodinami

Ed Miliband

Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31

Britský ministr zahraničních věcí Ed Miliband vystoupil na probíhajícím klimatickém summitu OSN COP31 v turecké Antalyi s důrazným varováním, že globální změna klimatu představuje bezprostřední a vážné ohrožení pro národní bezpečnost všech států světa. Podle jeho slov se dříve nemyslitelné katastrofické scénáře a plošné ničení, které lidé dosud znali pouze z vědeckofantastických filmů, staly pevnou součástí každodenní reality a běžných zpráv.

před 9 hodinami

včera

včera

Alexandr Darčiev

Zemřel ruský velvyslanec v USA Alexandr Darčiev. Příčinu smrti Moskva tají

Ruské ministerstvo zahraničních věcí ve středu oznámilo náhlé úmrtí velvyslance Ruské federace ve Spojených státech amerických Alexandra Darčieva. Zkušený diplomat zemřel ve věku šedesáti šesti let, aniž by úřad v oficiálním prohlášení uvedl konkrétní příčinu jeho skonu. Zpráva o jeho úmrtí překvapila diplomatickou scénu v USA i v Rusku.

včera

včera

včera

Rustem Umerov

Druhý den mírových rozhovorů skončil. Rusko s Ukrajinou vyjednalo rozsáhlou výměnu zajatců

V Abú Zabí skončilo ve středu po necelých dvou hodinách uzavřených rozhovorů bez přítomnosti médií druhé kolo třístranných mírových jednání mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskem. Schůzky navázaly na úvodní pondělní kolo a jejich hlavním cílem bylo hledání cesty k ukončení probíhajícího válečného konfliktu. Oficiální informace o průběhu a závěrech středečních rozhovorů sdělili webu Kyiv Post zástupci zúčastněných delegací.

včera

včera

Mírové rozhovory v Abú Dhabí

Druhý den mírových jednání: Kyjev odmítnul americký návrh na překreslení ukrajinských hranic

Ukrajinská delegace rázně odmítla americký návrh na překreslení administrativních hranic Donbasu, který měl ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi zajistit symbolické vítězství. Tento plán přednesli američtí vyjednavači během úterních třístranných rozhovorů v Abú Zabí, jejichž cílem bylo najít způsob, jak prolomit dosavadní patovou situaci v probíhajících mírových jednáních.

včera

Petr Hlaváček

Piráti v Praze míří do opozice. Primátorem bude Petr Hlaváček

Po pěti týdnech náročných vyjednávání je na pražské politické scéně definitivně jasno a po osmi letech vládnutí odcházejí dosavadní pirátští zástupci do opozice. Vítězné hnutí STAN se dohodlo na vytvoření nové koalice se SPOLU pro Prahu a uskupením Praha sobě, přičemž budoucím primátorem metropole se má stát dosavadní náměstek Petr Hlaváček.

včera

Joe Biden

Biden poprvé odhalil, co mu napsal Trump v dopise při odchodu z Bílého domu

Bývalý americký prezident Joe Biden odhaluje ve své nadcházející knize obsah dosud nezveřejněného dopisu, který mu v lednu 2021 při odchodu z Bílého domu zanechal Donald Trump. Tento dokument přináší nečekaný pohled na vztahy mezi oběma politickými rivaly v době, kdy se jejich cesty v nejvyšších patrech americké moci protly.

včera

včera

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

USA tlačí na Rusko, aby povolilo Evropě účastnit se mírových jednání

Spojené státy vyvíjejí intenzivní diplomatický tlak na Ruskou federaci, aby v nadcházejících kolech mírových rozhovorů o Ukrajině umožnila přímou účast evropských zástupců. Podle informací zveřejněných serverem Politico usilují američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner o to, aby nynější schůzka v Abú Zabí byla vůbec posledním jednáním, které probíhá bez plnohodnotného zapojení Evropy.

včera

Podzimní počasí, ilustrační foto

Počasí se do konce týdne výrazně oteplí, pak se teploty propadnou

Česko čeká do konce týdne změna charakteru počasí, od zatažené oblohy, deště a sněžení v horských oblastech v průběhu čtvrtka přes slábnoucí srážky a páteční vyjasňování až po převážně jasný víkend doprovázený chladnými nocemi, ranními mrazíky a ojedinělými mlhami.

10. listopadu 2026 21:58

Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy