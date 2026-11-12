Místo letadel vzdělávací instituce. Tisíce evropských škol obdržely výhrůžky bombou

Vlnu planých poplachů a strachu vyvolala rozsáhlá série výhrůžek bombou, která ve středu zasáhla tisíce škol v Itálii, Skotsku a Severním Irsku. Zásadní bezpečnostní opatření a evakuace se dotkly zhruba 6300 státních škol v Itálii a více než 700 vzdělávacích zařízení ve Velké Británii. Úřady nicméně obratem ujistily, že dosavadní prověrky neodhalily žádné reálné nebezpečí a situaci vyhodnotily jako koordinovaný útok.
V Itálii obdrželo výhrůžný e-mail celkem 6300 z celkového počtu 7476 státních škol, přičemž soukromá zařízení zasažena nebyla. Zpráva odeslaná pod jménem údajného vůdce Michaila Andropova vyvolala mezi učiteli a rodiči značné obavy. Některé budovy byly jako předběžné opatření preventivně evakuovány, avšak policie a pyrotechnici prověřili situaci s negativním výsledkem.
Italská premiérka Giorgia Meloniová podle BBC uvedla, že provedené kontroly neprokázaly žádnou reálnou hrozbu a celá akce zjevně slouží k vyvolání zbytečné paniky. Ministr školství Giuseppe Valditara označil incident za kybernetický útok a poukázal na to, že podobné hrozby v poslední době cílily také na evropská letiště, nemocnice či supermarkety. Regionální představitelé jako Stefania Proiettiová z Umbrie potvrdili, že policejní kontroly v tamních školách neodhalily nic podezřelého.
Někteří ředitelé škol v Miláně přitom hned po obdržení zprávy poznali, že jde o spam s poněkud bizarním obsahem. Ředitel Massimo Nunzio Barrella novinářům sdělil, že text působil téměř komicky a připomínal vzkaz od Marťanů o tom, že přišli lidstvo zničit. Většina milánských škol se proto rozhodla žáky neevakuovat a rodiče uklidnit, přičemž vyučování mohlo bez větších komplikací pokračovat.
Souběžně s italskými událostmi zasáhla obdobná vlna varování také více než 700 škol ve Skotsku a Severním Irsku. Skotská ministryně pro vzdělávání Mairi McAllanová ujistila veřejnost, že na základě okamžitých policejních posudků neexistuje žádné reálné riziko pro žáky ani personál. Specializovaní experti na kyberkriminalitu v současné době usilovně pracují na odhalení původu a autorů těchto výhrůžných zpráv.
Policie ve Skotsku od počátku vyhodnotila výhrůžky jako jednoznačný a promyšlený podvrh. Úřady v této souvislosti vydaly doporučení, že na základě pouhého obsahu podezřelých e-mailů není nutné školy evakuovat ani držet děti doma. V Severním Irsku mezitím příslušné vzdělávací úřady vyzvaly vedení škol, aby zůstaly otevřené, pokud policie výslovně nedoporučí jiný postup.
Zatím zůstává zcela nejasné, zda spolu incidenty v Itálii a ve Velké Británii jakkoliv souvisí, přičemž vyšetřovatelé prověřují veškeré možné stopy. Obdobné plané poplachy již dříve postihly také některá evropská letiště a letecké společnosti, což úřadům napovídá o širší strategii záměrného vyvolávání strachu. Přestože některé z dřívějších hrozeb měla na svědomí extremistická misogynní skupina, tato organizace se od současných varování výslovně distancovala.
Většina dotčených institucí v obou zemích se po rychlém prověření situace vrátila k běžnému provozu a žáci se mohli bezpečně vrátit do lavic. Školy, které přistoupily k preventivní evakuaci, odvolaly poplach hned po zjištění, že zprávy postrádají jakýkoliv reálný základ.
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Zdroj: Libor Novák