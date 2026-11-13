Počasí se příští týden lehce oteplí, mohou se objevit deště

Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď počasí na příští týden, podle které musíme počítat s přibývající oblačností, občasnými srážkami a postupnou změnou teplot.
Pondělní počasí přinese podle meteorologů převážně velkou oblačnost doprovázenou oblačným až zataženým nebem a místy také mlhavým ránem. Ojediněle se zpočátku objeví slabý déšť nebo mrholení, přičemž během dne se srážky vyskytnou na více místech území. Předpokládané množství srážek by mělo dosáhnout nuly až pěti milimetrů.
Teplotní podmínky v průběhu pondělí nabídnou nejnižší noční teploty pohybující se v rozmezí 4 až 0 stupňů Celsia. Zejména v jihozápadní polovině Čech se při slabším větru a zmenšené oblačnosti mohou teploty propadnout místy až k -1 stupni Celsia. Nejvyšší denní teploty pak vystoupí na hodnoty mezi 3 a 8 stupni Celsia, přičemž na východě území se budou pohybovat kolem 9 stupňů.
Větrné podmínky v pondělí budou zpočátku v jihozápadní polovině Čech většinou slabé a proměnlivé, zatímco na jiných místech republiky zafouká mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Během dne se však směr větru na celém území promění na jižní až jihozápadní.
Úterní předpověď přinese oblačné až zatažené nebe, které bude přechodně i polojasné. Zpočátku se na mnoha místech vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, avšak během dne by měly srážky slábnout a objevovat se jen ojediněle, přičemž večer začne v Čechách od západu opět četněji pršet. V polohách nad tisíc metrů nad mořem budou srážky smíšené nebo sněhové a úhrn srážek se má pohybovat od nuly do čtyř milimetrů, na západě však může spadnout až deset milimetrů.
Teploty v úterý dosáhnou v noci nejnižších hodnot mezi 6 a 1 stupněm Celsia, zatímco nejvyšší denní teploty vzrostou na 6 až 11 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr rychlostí tři až sedm metrů za sekundu, který místy dosáhne nárazů kolem patnácti metrů za sekundu. Na horách nad jedenáct set metrů nad mořem se zároveň očekává přidání nového sněhu v tloušťce nuly až pěti centimetrů.
Výhled od středy do pátku ukazuje pokračování zataženého až oblačného rázu počasí s možností přechodného polojasna. Místy se budou nadále tvořit srážky v podobě občasného deště nebo přeháněk, přičemž na horách se postupně promění v srážky sněhové.
Ve druhé polovině pracovního týdne nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 3 stupně Celsia a v závěru období na 4 až 0 stupňů, přičemž ojediněle mohou spadnout až na -2 stupně. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů Celsia a v závěru týdne se ochladí na 3 až 8 stupňů.
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