Počasí se příští týden lehce oteplí, mohou se objevit deště

Libor Novák

13. listopadu 2026 7:00

Podzimní den v areálu zámku Lednice
Podzimní den v areálu zámku Lednice Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď počasí na příští týden, podle které musíme počítat s přibývající oblačností, občasnými srážkami a postupnou změnou teplot.

Pondělní počasí přinese podle meteorologů převážně velkou oblačnost doprovázenou oblačným až zataženým nebem a místy také mlhavým ránem. Ojediněle se zpočátku objeví slabý déšť nebo mrholení, přičemž během dne se srážky vyskytnou na více místech území. Předpokládané množství srážek by mělo dosáhnout nuly až pěti milimetrů.

Teplotní podmínky v průběhu pondělí nabídnou nejnižší noční teploty pohybující se v rozmezí 4 až 0 stupňů Celsia. Zejména v jihozápadní polovině Čech se při slabším větru a zmenšené oblačnosti mohou teploty propadnout místy až k -1 stupni Celsia. Nejvyšší denní teploty pak vystoupí na hodnoty mezi 3 a 8 stupni Celsia, přičemž na východě území se budou pohybovat kolem 9 stupňů.

Větrné podmínky v pondělí budou zpočátku v jihozápadní polovině Čech většinou slabé a proměnlivé, zatímco na jiných místech republiky zafouká mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Během dne se však směr větru na celém území promění na jižní až jihozápadní.

Úterní předpověď přinese oblačné až zatažené nebe, které bude přechodně i polojasné. Zpočátku se na mnoha místech vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, avšak během dne by měly srážky slábnout a objevovat se jen ojediněle, přičemž večer začne v Čechách od západu opět četněji pršet. V polohách nad tisíc metrů nad mořem budou srážky smíšené nebo sněhové a úhrn srážek se má pohybovat od nuly do čtyř milimetrů, na západě však může spadnout až deset milimetrů.

Teploty v úterý dosáhnou v noci nejnižších hodnot mezi 6 a 1 stupněm Celsia, zatímco nejvyšší denní teploty vzrostou na 6 až 11 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr rychlostí tři až sedm metrů za sekundu, který místy dosáhne nárazů kolem patnácti metrů za sekundu. Na horách nad jedenáct set metrů nad mořem se zároveň očekává přidání nového sněhu v tloušťce nuly až pěti centimetrů.

Výhled od středy do pátku ukazuje pokračování zataženého až oblačného rázu počasí s možností přechodného polojasna. Místy se budou nadále tvořit srážky v podobě občasného deště nebo přeháněk, přičemž na horách se postupně promění v srážky sněhové.

Ve druhé polovině pracovního týdne nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 3 stupně Celsia a v závěru období na 4 až 0 stupňů, přičemž ojediněle mohou spadnout až na -2 stupně. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů Celsia a v závěru týdne se ochladí na 3 až 8 stupňů.

včera

Počasí bude o víkendu chladné, objeví se ranní mrazíky

Související

Podzimní počasí, ilustrační foto

Počasí se do konce týdne výrazně oteplí, pak se teploty propadnou

Česko čeká do konce týdne změna charakteru počasí, od zatažené oblohy, deště a sněžení v horských oblastech v průběhu čtvrtka přes slábnoucí srážky a páteční vyjasňování až po převážně jasný víkend doprovázený chladnými nocemi, ranními mrazíky a ojedinělými mlhami.

Více souvisejících

Počasí Podzim

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 57 minutami

před 1 hodinou

António Costa

Evropští lídři řeší, kdo bude zastupovat EU na mírových jednáních. Ve hře jsou dvě jména

Evropští představitelé se během pátečního summitu v irském Dublinu přou o to, kdo by měl unijní sedmadvacítku oficiálně zastupovat v nadcházejících mírových jednáních o budoucnosti Ukrajiny. Zatímco administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa intenzivně usiluje o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu a otevřela dveře k účasti Evropy u jednacího stolu, vnitřní neshody v samotné Evropské unii mohou zastínit celé diplomatické úsilí, píše Politico.

před 2 hodinami

Klimatická konference COP31

COP31: Nevratné překročení teplotních limitů je na dosah, miliardám lidí hrozí katastrofické dopady klimatických změn

Svět směřuje k nenávratnému překročení globálních teplotních limitů, což miliardy lidí uvrhne do katastrofických dopadů změny klimatu kvůli tomu, že vládní představitelé příliš dlouho odkládali rázné snížení emisí skleníkových plynů. Vyplývá to z nejnovější analýzy organizace Climate Action Tracker, která byla zveřejněna během probíhajících klimatických rozhovorů COP31 v turecké Antalyi.

před 3 hodinami

Praha - Masarykovo nádraží

Pevná nástupiště, posílení ostrahy na nádražích. Železnici čekají už od prosince zásadní změny

Správa železnic reaguje na výsledky rozsáhlé letní ankety nazvané Refreshněte s námi železnici, v níž cestující odevzdali přes pět tisíc vyplněných dotazníků a hodnotili celkem 567 nádraží po celé zemi. Na základě získané zpětné vazby nyní správce infrastruktury přichází s konkrétními změnami zaměřenými na zlepšení informovanosti, služeb i celkového pohodlí na českých nádražích.

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Evropa se připojí k příštímu kolu mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem

Evropští zástupci se připojí k příštímu kolu zprostředkovaných mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Oznámili to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spolu s americkými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem ve čtvrtek po sérii rozhovorů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Toto oznámení současně doprovodilo uzavření dohody o rozsáhlé výměně válečných zajatců.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

L-39 Skyfox

Kyiv Post: Česko plánuje předat Ukrajině šestnáct moderních cvičných a bojových letounů

Česká republika plánuje předat Ukrajině celkem šestnáct moderních cvičných a bojových letounů L-39 Skyfox, které mají pomoci posílit tamní protivzdušnou obranu a efektivně čelit ruským dronům. Tuto možnost potvrdil český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček během své návštěvy Kyjeva, kde jednal s nejvyššími ukrajinskými představiteli, uvedl server Kyiv Post.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruské úřady vynakládají na utajování skutečných ztrát ve válce enormní úsilí

Ruské úřady vynakládají velké úsilí na utajování skutečných ztrát ve válce na Ukrajině, přičemž se snaží potlačovat jakékoliv dokumentování padlých vojáků. Za pořizování fotografií hřbitovů padlých vojáků hrozí v Rusku lidem drastické tresty vězení, v některých případech kvalifikované dokonce jako vlastizrada a spolupráce s ukrajinskými tajnými službami.

včera

Policie USA

Ve Washingtonu se střílelo, dva mrtví a čtyři zranění

Hlavním městem Spojených států ve čtvrtek dopoledne otřásl vážný incident, při němž v rezidenční čtvrti Logan Circle ve Washingtonu, D.C., zemřeli dva lidé včetně střelce a další čtyři osoby utrpěly zranění. Ozbrojený útočník zahájil střelbu uvnitř místního fitness centra a v přilehlém okolí, což vyvolalo rozsáhlou policejní operaci. Bezpečnostní složky musely v reakci na hrozbu vydat dočasný příkaz k setrvání v krytech pro místní obyvatele.

včera

včera

Jensen Huang

Šéf nejbohatší firmy světa rezignoval. Jensen Huang po milostných aférách odchází z Nvidie

Spoluzakladatel a dlouholetý generální ředitel technologického gigantu Nvidia Jensen Huang s okamžitou platností rezignoval na všechny své funkce ve vedení společnosti. Stalo se tak po mimořádně bouřlivém týdnu, během kterého čelil vážným obviněním a mediálnímu tlaku kvůli svému osobnímu životu. Představenstvo firmy v reakci na tuto situaci jmenovalo novou prozatímní šéfku.

včera

Starlink, Photo by Forest Katsch

Vojenská verze Starlinku na Ukrajině opět nefunguje. Rychlost Starshieldu je limitovaná

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že vojenská verze satelitní sítě Starlink, systém Starshield, se opět potýká s rychlostním omezením na 161 kilometrů za hodinu. Toto opatření podle jeho slov vážně omezuje schopnost ukrajinské armády efektivně zachycovat ruské drony poháněné proudovými motory. Omezení se již negativně projevilo na obraně země a přispělo k úspěšným úderům ze strany ruských sil. Kyjev nyní usiluje o získání oficiálního vysvětlení od Spojených států.

včera

včera

Sevilla

Španělsko se po 14 letech ocitlo ve stávce. Lidé masově protestují kvůli krizi bydlení

Španělsko se ve středu stalo dějištěm první celostátní generální stávky po čtrnácti letech, která ochromila řadu sektorů hospodářství a přivedla do ulic miliony lidí. Hlavním impulzem pro tuto masovou protestní akcí se stala hluboká krize v oblasti dostupnosti bydlení, jež dlouhodobě trápí obyvatele napříč celou zemí. Celonárodní čtyřiadvacetihodinová stávka proběhla jen několik týdnů před nadcházejícími předčasnými parlamentními volbami.

včera

Gadi Eisenkot

Izrael se po volbách ocitl v politické krizi. Eisenkot plánuje sestavit krizovou vládu

Izrael se ocitl v hluboké politické krizi poté, co dlouholetý premiér Benjamin Netanjahu ztratil parlamentní většinu a oslabil svou pozici u moci. Úkolem sestavit příští vládu byl pověřen Gadi Eisenkot, který nyní čelí náročnému úkolu překonat ideologické rozdíly mezi roztříštěnými stranami. Současná patová situace odráží výsledky posledních voleb, v nichž dosavadní vládní blok výrazně ztratil své pozice.

včera

Ilustrační foto

Místo letadel vzdělávací instituce. Tisíce evropských škol obdržely výhrůžky bombou

Vlnu planých poplachů a strachu vyvolala rozsáhlá série výhrůžek bombou, která ve středu zasáhla tisíce škol v Itálii, Skotsku a Severním Irsku. Zásadní bezpečnostní opatření a evakuace se dotkly zhruba 6300 státních škol v Itálii a více než 700 vzdělávacích zařízení ve Velké Británii. Úřady nicméně obratem ujistily, že dosavadní prověrky neodhalily žádné reálné nebezpečí a situaci vyhodnotily jako koordinovaný útok.

včera

Ed Miliband

Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31

Britský ministr zahraničních věcí Ed Miliband vystoupil na probíhajícím klimatickém summitu OSN COP31 v turecké Antalyi s důrazným varováním, že globální změna klimatu představuje bezprostřední a vážné ohrožení pro národní bezpečnost všech států světa. Podle jeho slov se dříve nemyslitelné katastrofické scénáře a plošné ničení, které lidé dosud znali pouze z vědeckofantastických filmů, staly pevnou součástí každodenní reality a běžných zpráv.

včera

Počasí bude o víkendu chladné, objeví se ranní mrazíky

Česko o víkendu sevře chladné, avšak převážně slunečné počasí, které přinese ranní mrazíky a na některých místech také mlhy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy