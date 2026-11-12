Šéf nejbohatší firmy světa rezignoval. Jensen Huang po milostných aférách odchází z Nvidie

Spoluzakladatel a dlouholetý generální ředitel technologického gigantu Nvidia Jensen Huang s okamžitou platností rezignoval na všechny své funkce ve vedení společnosti. Stalo se tak po mimořádně bouřlivém týdnu, během kterého čelil vážným obviněním a mediálnímu tlaku kvůli svému osobnímu životu. Představenstvo firmy v reakci na tuto situaci jmenovalo novou prozatímní šéfku.
Prozatímní vedení společnosti přebrala dosavadní finanční ředitelka a výkonná viceprezidentka Colette Kressová. Ta bude funkci dočasné výkonné ředitelky vykonávat souběžně se svým dosavadním působením ve funkci finanční ředitelky. Vedení firmy zároveň zahájilo oficiální pátrání po stálém nástupci, přičemž do výběrového řízení hodlá zahrnout interní i externí kandidáty.
Odchod charismatického šéfa uzavírá období obrovských spekulací, které odstartovalo jeho přiznání k mimomanželskému poměru. Pozornost celého světa vyvolala skutečnost, že dotyčná žena byla v amerických kruzích spojována s podezřením na vazby na cizí zpravodajské služby. Situace se dále zkomplikovala, když vyšly najevo informace o dalším vztahu s firemní zaměstnankyní zastupující vedoucí pozici v oblasti zdravotnictví.
Představenstvo společnosti uspořádalo mimořádné zasedání, jehož cílem bylo vyřešit krizovou situaci a nastolit stabilitu. Akcie podniku v důsledku těchto událostí zaznamenaly na burzách prudký propad, který ohrozil celkovou tržní hodnotu společnosti. Nezávislí ředitelé proto pověřili špičkovou právní kancelář nezávislým prošetřením celého případu.
Jensen Huang stál v čele Nvidie od jejího založení v roce 1993 a klíčovým způsobem se podílel na rozvoji moderní umělé inteligence. Pod jeho vedením se firma vypracovala v jednoho z nejhodnotnějších technologických hráčů na globálním trhu. Jeho odchod tak zanechává v korporátní struktuře výrazné prázdno, neboť podnik po celou dobu spoléhal na jeho centrální a vizionářské řízení.
Celá záležitost vzbudila rozruch nejen na Wall Street, ale také v nejvyšších kruzích americké politické scény. Zástupci americké vlády a zákonodárci vyjádřili obavy ohledně národní bezpečnosti a řádného prosazování exportních kontrol. Demokratičtí senátoři následně vyzvali příslušné vládní resorty k uchování veškeré dokumentace spojené s vývozem čipů do zahraničí.
Navzdory závažnosti obvinění se za Huanga dříve postavila řada vlivných osobností z technologického sektoru i politiky. Americký prezident jej označil za čestného člověka, který pro společnost odvedl mimořádnou práci. Podporu mu vyjádřil také majitel platformy X Elon Musk, jenž se nechal slyšet, že by případná spolupráce byla ctí.
Vyšetřování se dotklo také mezinárodních vazeb včetně obchodních aktivit v Asii a na Tchaj-wanu. Dotčená podnikatelka působila jako manažerka v singapurské datové firmě Megaspeed, která patří k odběratelům čipů od Nvidie. Tchajwanské úřady v této souvislosti potvrdily její dřívější opakované návštěvy ostrova v průběhu let 2024 a 2025.
Společnost Nvidia nyní čelí období nutné transformace pod vedením dočasné výkonné ředitelky Colette Kressové. Správní rada pokračuje v analýze dopadů celé krize a připravuje kroky pro budoucí směřování korporace.
6. listopadu 2026 14:51
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Zdroj: Libor Novák