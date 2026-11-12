Kyiv Post: Česko plánuje předat Ukrajině šestnáct moderních cvičných a bojových letounů

Česká republika plánuje předat Ukrajině celkem šestnáct moderních cvičných a bojových letounů L-39 Skyfox, které mají pomoci posílit tamní protivzdušnou obranu a efektivně čelit ruským dronům. Tuto možnost potvrdil český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček během své návštěvy Kyjeva, kde jednal s nejvyššími ukrajinskými představiteli, uvedl server Kyiv Post.
Podle vyjádření ministra je již předběžně schváleno předání čtyř těchto letounů, přičemž aktuálně probíhají jednání o předběžné dohodě na dodatečných dvanácti strojích. Ukrajinská strana tyto moderní stroje urgentně potřebuje k ochraně svého vzdušného prostoru před stupňujícími se útoky ze strany ruských sil.
Letouny L-39 Skyfox, které vyrábí společnost Aero Vodochody sídlící v Odoleně Vodě, představují modernizovanou verzi s digitální avionikou a vylepšenou konstrukcí. Společnost v současnosti produkuje přibližně dvanáct těchto strojů ročně, přičemž výrobní kapacity lze v případě potřeby navýšit až na osmnáct letounů.
Výrobce aktuálně vyvíjí speciální protidronovou variantu známou jako Drone Hunter, která by měla být vybavena elektrooptickým zaměřovacím systémem a raketovými pouzdry na sedmdesátimilimetrové řízené střely. Tato výzbroj představuje cenově efektivní prostředek pro ničení pomaleji se pohybujících vzdušných cílů a bezpilotních prostředků.
Na vývoji a integraci této speciální výbavy spolupracuje česká společnost s belgickou divizí francouzské zbrojařské skupiny Thales. Testování protidronové konfigurace stále probíhá s cílem umožnit letounům úspěšně zasahovat cíle pohybující se rychlostí až do šesti set kilometrů v hodině.
Potřeba posílení protivzdušné obrany je na Ukrajině mimořádně naléhavá vzhledem k neustávajícím masivním útokům ruské armády. Během nedávných nočních úderů nasadilo Rusko více než stovku raket a bezpilotních letounů, přičemž ukrajinské síly hlásily desítky sestřelených cílů, ale i další civilní oběti na životě.
Kromě dodávek vojenské techniky jednala česká delegace v čele s Karlem Havlíčkem také o hospodářské spolupráci, rozšiřování těžby zemního plynu českými firmami na Ukrajině či o zapojení českých společností do stavebních a technologických dodávek pro nemocnice. Vzájemná obchodní výměna mezi oběma zeměmi dosahuje v posledních letech významných objemů v oblasti energetiky, strojírenství i průmyslových komodit.
Zástupci obou vlád vyjádřili s průběhem jednání oboustrannou spokojenost a dohodli se na dalším pokračování vzájemných kontaktů. Česká republika tak navzdory odmítavému postoji některých koaličních stran nadále zůstává klíčovým partnerem Kyjeva jak v oblasti humanitární a vojenské podpory, tak v rámci budoucí obnovy zasažené ukrajinské infrastruktury.
Související
Žádná elektřina, voda ani topení. Po ruských útocích trpí na Ukrajině miliony civilistů
Druhý den mírových jednání: Kyjev odmítnul americký návrh na překreslení ukrajinských hranic
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Putin chce o válce na Ukrajině mluvit s Trumpem. Ze svých požadavků ustoupit nehodlá
před 57 minutami
Opustil boj s klimatickou krizí a prvenství nechal Číně. Kerry označil na COP31 Trumpa za "největšího lůzra"
před 1 hodinou
Evropští lídři řeší, kdo bude zastupovat EU na mírových jednáních. Ve hře jsou dvě jména
před 2 hodinami
COP31: Nevratné překročení teplotních limitů je na dosah, miliardám lidí hrozí katastrofické dopady klimatických změn
před 3 hodinami
Pevná nástupiště, posílení ostrahy na nádražích. Železnici čekají už od prosince zásadní změny
před 3 hodinami
Evropa se připojí k příštímu kolu mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
před 4 hodinami
Servery Microsoftu zkolabovaly. Problémy zasáhly polovinu světa, nedaří se je opravit
před 5 hodinami
Počasí se příští týden lehce oteplí, mohou se objevit deště
včera
Kyiv Post: Česko plánuje předat Ukrajině šestnáct moderních cvičných a bojových letounů
včera
Ruské úřady vynakládají na utajování skutečných ztrát ve válce enormní úsilí
včera
Ve Washingtonu se střílelo, dva mrtví a čtyři zranění
včera
Žádná elektřina, voda ani topení. Po ruských útocích trpí na Ukrajině miliony civilistů
včera
Šéf nejbohatší firmy světa rezignoval. Jensen Huang po milostných aférách odchází z Nvidie
včera
Vojenská verze Starlinku na Ukrajině opět nefunguje. Rychlost Starshieldu je limitovaná
včera
Thunbergová na COP31: Planeta neumírá, je úmyslně zabíjena těmi, kdo mají lidstvu přijít na pomoc
včera
Španělsko se po 14 letech ocitlo ve stávce. Lidé masově protestují kvůli krizi bydlení
včera
Izrael se po volbách ocitl v politické krizi. Eisenkot plánuje sestavit krizovou vládu
včera
Místo letadel vzdělávací instituce. Tisíce evropských škol obdržely výhrůžky bombou
včera
Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31
včera
Počasí bude o víkendu chladné, objeví se ranní mrazíky
Česko o víkendu sevře chladné, avšak převážně slunečné počasí, které přinese ranní mrazíky a na některých místech také mlhy.
Zdroj: Libor Novák