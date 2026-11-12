Kyiv Post: Česko plánuje předat Ukrajině šestnáct moderních cvičných a bojových letounů

Libor Novák

12. listopadu 2026 21:24

L-39 Skyfox
L-39 Skyfox Foto: Aero Vodochody

Česká republika plánuje předat Ukrajině celkem šestnáct moderních cvičných a bojových letounů L-39 Skyfox, které mají pomoci posílit tamní protivzdušnou obranu a efektivně čelit ruským dronům. Tuto možnost potvrdil český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček během své návštěvy Kyjeva, kde jednal s nejvyššími ukrajinskými představiteli, uvedl server Kyiv Post.

Podle vyjádření ministra je již předběžně schváleno předání čtyř těchto letounů, přičemž aktuálně probíhají jednání o předběžné dohodě na dodatečných dvanácti strojích. Ukrajinská strana tyto moderní stroje urgentně potřebuje k ochraně svého vzdušného prostoru před stupňujícími se útoky ze strany ruských sil.

Letouny L-39 Skyfox, které vyrábí společnost Aero Vodochody sídlící v Odoleně Vodě, představují modernizovanou verzi s digitální avionikou a vylepšenou konstrukcí. Společnost v současnosti produkuje přibližně dvanáct těchto strojů ročně, přičemž výrobní kapacity lze v případě potřeby navýšit až na osmnáct letounů.

Výrobce aktuálně vyvíjí speciální protidronovou variantu známou jako Drone Hunter, která by měla být vybavena elektrooptickým zaměřovacím systémem a raketovými pouzdry na sedmdesátimilimetrové řízené střely. Tato výzbroj představuje cenově efektivní prostředek pro ničení pomaleji se pohybujících vzdušných cílů a bezpilotních prostředků.

Na vývoji a integraci této speciální výbavy spolupracuje česká společnost s belgickou divizí francouzské zbrojařské skupiny Thales. Testování protidronové konfigurace stále probíhá s cílem umožnit letounům úspěšně zasahovat cíle pohybující se rychlostí až do šesti set kilometrů v hodině.

Potřeba posílení protivzdušné obrany je na Ukrajině mimořádně naléhavá vzhledem k neustávajícím masivním útokům ruské armády. Během nedávných nočních úderů nasadilo Rusko více než stovku raket a bezpilotních letounů, přičemž ukrajinské síly hlásily desítky sestřelených cílů, ale i další civilní oběti na životě.

Kromě dodávek vojenské techniky jednala česká delegace v čele s Karlem Havlíčkem také o hospodářské spolupráci, rozšiřování těžby zemního plynu českými firmami na Ukrajině či o zapojení českých společností do stavebních a technologických dodávek pro nemocnice. Vzájemná obchodní výměna mezi oběma zeměmi dosahuje v posledních letech významných objemů v oblasti energetiky, strojírenství i průmyslových komodit.

Zástupci obou vlád vyjádřili s průběhem jednání oboustrannou spokojenost a dohodli se na dalším pokračování vzájemných kontaktů. Česká republika tak navzdory odmítavému postoji některých koaličních stran nadále zůstává klíčovým partnerem Kyjeva jak v oblasti humanitární a vojenské podpory, tak v rámci budoucí obnovy zasažené ukrajinské infrastruktury.

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