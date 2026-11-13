COP31: Nevratné překročení teplotních limitů je na dosah, miliardám lidí hrozí katastrofické dopady klimatických změn

Svět směřuje k nenávratnému překročení globálních teplotních limitů, což miliardy lidí uvrhne do katastrofických dopadů změny klimatu kvůli tomu, že vládní představitelé příliš dlouho odkládali rázné snížení emisí skleníkových plynů. Vyplývá to z nejnovější analýzy organizace Climate Action Tracker, která byla zveřejněna během probíhajících klimatických rozhovorů COP31 v turecké Antalyi.
Podle současných politických opatření a trendů se planeta do konce tohoto století průměrně oteplí o 2,7 stupně Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím, což představuje mírný nárůst oproti loňské predikci počítající s hodnotou 2,6 stupně. Tato úroveň oteplování tak zcela bourá klíčovou hranici 1,5 stupně Celsia, na níž se státy dohodly před deseti lety a kterou se chystají prolomit již v průběhu několika příštích let.
Vědci a odborníci podle The Guardian opakovaně varují, že překročení tohoto prahu přinese neúnosné projevy extrémního počasí včetně ničivých bouří, rozsáhlých sucha, smrtících vln veder a záplav, přičemž v některých částech světa může spustit nezvratné klimatické změny. Generální tajemník OSN António Guterres proto během summitu vyzval světové lídry k okamžitému a rozhodnému jednání s cílem urychleně utlumit využívání fosilních paliv, jež krizi primárně způsobují.
Budoucí teplotní projekce by sice vypadly méně hrozivě, pokud by státy dokázaly rázně zasáhnout, avšak analýza upozorňuje, že ani v tom nejoptimističtějším scénáři by planeta neunikla oteplení. V situaci, kdy by byly do puntíku splněny veškeré dosavadní sliby, závazky a dlouhodobé přísliby jednotlivých zemí, by se svět do konce století stále oteplil o 1,9 stupně Celsia.
Vzhledem k tomu, že politici své vlastní klimatické cíle a sliby v praxi pravidelně porušují, čelí nyní globální vůdci zásadnímu a zlomovému okamžiku. Bill Hare z partnerské organizace Climate Analytics v této souvislosti zdůraznil, že vlády stojí před ostrou volbou mezi další podporou fosilního průmyslu vedoucí k nesmírným ekonomickým škodám a přechodem na dostupné alternativy.
Překročení hranice 1,5 stupně Celsia podle odborníků v žádném případě nesmí sloužit jako omluva pro propadání poraženeckým náladám, neboť každý dodatečný dílek oteplení hraje obrovskou roli. Přestože globální emise uhlíku by měly v letošním roce zaznamenat mírný pokles a data ukazují určité pozitivní náznaky v podobě rostoucích investic do čisté energie či prudkého nárůstu užívání elektromobilů, celkové tempo změn zůstává nedostatečné.
K pozitivním zprávám patří také výrazný pokles odlesňování v brazilské části Amazonského pralesa, avšak k odvrácení nejhorších dopadů bude nutné vynaložit mnohem větší úsilí. Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová po svém příjezdu do Antalye varovala, že kvůli váhavému přístupu politiků je v sázce doslova všechno a všichni, na čem lidstvu záleží.
Hlavní autorka zprávy Sarah Hecková upozornila, že kolektivní vládní politika se nevyvíjí dostatečně rychle na to, aby lidstvo dokázalo uniknout hrozící pasti překročení limitů. Některé státy jako Spojené státy americké, Kanada či Nový Zéland navíc své klimatické snahy podle jejích slov dokonce záměrně zpomalují na alarmující úroveň.
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