Žádná elektřina, voda ani topení. Po ruských útocích trpí na Ukrajině miliony civilistů

Ukrajinská města čelí v důsledku intenzivních ruských útoků na energetickou infrastrukturu masivním výpadkům dodávek proudu. Tyto plánované odstávky uvrhují obyvatele do tmy, chladu a nejistoty již s příchodem letošní zimy. Situace v zemi je mimořádně kritická a ohrožuje základní životní podmínky milionů lidí.
Příkladem je svobodná matka Daryna Kulčytská, která se svými dvěma dětmi žije v kyjevském bytě v sedmém patře. Kvůli harmonogramům má rodina k dispozici elektřinu často jen několik hodin denně, přičemž výpadky trvají i osm hodin v kuse. Byt se rychle ochlazuje a rodina tráví večery při svíčkách a s čelovkami za hluboké tmy, píše BBC.
Dvanáctiletý syn Kyryll otevřeně hovoří o tom, jak přerušení dodávek energií zcela proměnilo jejich každodenní život. Děti si po nekonečném opakování deskových her stěžují na chybějící světlo, teplo i běžnou dětskou zábavu. Město Kyjev bylo těmito odstávkami zasaženo nejcitelněji, což občas ochromuje i provoz metra a trolejbusů.
Zhoršující se situace je přímým důsledkem nejničivějších útoků ruských sil na ukrajinská energetická zařízení v průběhu letošní kampaně. Jedna z největších elektráren v zemi byla při nedávném úderu balistickými raketami zcela zničena a proměněna v hromadu zkrouceného kovu. Pracovníci v kontrolní místnosti popsali, že tak silnou explozi dosud nezaznamenali.
Opravy poškozených zařízení jsou navíc extrémně nebezpečné a komplikované kvůli neustálým poplachům a raketovým útokům. Zaměstnanci se během práce musejí každých patnáct až třicet minut schovávat v nouzových úkrytech či základech komínů. Vedoucí záchranných prací Vadym Bobyr upozorňuje, že oprava již dříve opravených částí zařízení je psychicky i fyzicky vyčerpávající.
Energetici čelí obrovskému riziku, neboť ruské útoky na kritickou infrastrukturu si od srpna vyžádaly již několik lidských životů týdně. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že samotná výrobní kapacita země by sice stačila, avšak problémem je zničení přenosových tras. Rusko navíc podle úřadů využívá speciální vyčkávací drony, které se zachytávají na stožárech elektrického vedení.
Maxim Timčenko, šéf největší soukromé energetické společnosti DTEK, potvrdil, že rozsah a síla současných útoků se oproti loňskému roku zdvojnásobily. Podle jeho odhadů potrvá oprava zničené elektrárny přinejmenším do příštího léta. Kvůli neustálým vzdušným poplachům totiž mají technici na samotnou efektivní práci jen jednu až dvě hodiny denně.
Mnoho rodin v obavách před krutou zimou zvažuje odchod z hlavního města nebo dokonce z celé Ukrajiny do bezpečí. Daryna přiznává, že psychická zátěž negativně ovlivňuje její zdraví a způsobuje noční můry jejím dětem. Navzdory strachu a všudypřítomné tmě však mezi Ukrajinci přetrvává odhodlání vydržet bez proudu, hlavně že budou bez ruské okupace.
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Zdroj: Libor Novák