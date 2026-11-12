Thunbergová na COP31: Planeta neumírá, je úmyslně zabíjena těmi, kdo mají lidstvu přijít na pomoc

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunberg vystoupila na klimatické konferenci COP31 v turecké Antalyi s ostrou kritikou současného dění. Uhlazená slova nahradila prohlášením, že planeta neumírá, ale je úmyslně zabíjena těmi, kdo mají lidstvu přispěchat na pomoc. Její návrat na vrcholný klimatický summit vzbudil mezi účastníky velkou pozornost.
Během zaplněného tiskového setkání aktivistka uvedla, že v záchranu nikdo nepřijde. Zdůraznila, že v situaci, kdy státy a instituce ohrožují lidská práva, je povinností každého stát se dospělým v místnosti a bojovat za práva všech. Thunberg hovořila po boku dalších aktivistů z Nepálu, Austrálie, Palestiny a Kanady.
Všichni přítomní aktéři společně ostře odsoudili nečinnost vlád v řešení probíhající klimatické krize. Thunberg v této souvislosti vyzvala k okamžitému ukončení dodávek tureckých energetických surovin do Izraele. Podle jejích slov toto dodávání přímo souvisí s genocidou probíhající v Palestině.
Aktivisté varovali před budoucím směřováním světa k dalším ekocidám, genocidám a systematickému omezování základních práv. Upozornili na reálnou hrozbu, že se ze základních životních potřeb stanou luxusní statky. V prostorech, jako je summit COP31, je podle Thunberg zcela zřejmé, že situace není pod kontrolou.
Pro švédskou aktivistku šlo o první účast na konferenci COP od roku 2021. Tehdy v Glasgow proslula svým výrokem, že oficiální jednání představují pouhé „blah, blah, blah“. Během uplynulých let částečně rozšířila své zaměření za hranice čistě klimatické krize a začala se angažovat také v otázkách práv palestinského lidu.
Její příjezd do Turecka vyvolal mezi delegáty značný rozruch a nadšení. Po skončení tiskové konference ji obklopil velký dav lidí, kteří se s ní snažili osobně promluvit. Zájmu o její osobu využila k dalšímu šíření svých výzev.
Na konferenci promluvil také premiér Baham Philip Davis, který se zaměřil na negativní dopady krátkozraké geopolitiky. Podle jeho vyjádření je snaha o omezení emisí závažně narušována kvůli přechodné povaze politických funkcí. Upozornil, že implementace dohod selhává, protože současní představitelé jsou pouze nositelé slibů dřívějších vlád.
Bahamský premiér zdůraznil, že pro úspěšnou politiku je nezbytně nutné zajistit kontinuitu a stálost. Klimatické financování podle něj nesmí být pouze nezávazně slibováno bohatšími ekonomikami, ale musí fungovat zcela automaticky. Tyto závazky je proto nutné pevně prosadit a formálně zakotvit v příslušných zákonech.
Související
Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31
Rázná slova lídrů na COP31: Nastal čas se probudit, jinak svět v dosavadní podobě skončí
klimatická konference COP31 , Greta Thunbergová (aktivistka)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Vojenská verze Starlinku na Ukrajině opět nefunguje. Rychlost Starshieldu je limitovaná
před 2 hodinami
Thunbergová na COP31: Planeta neumírá, je úmyslně zabíjena těmi, kdo mají lidstvu přijít na pomoc
před 4 hodinami
Španělsko se po 14 letech ocitlo ve stávce. Lidé masově protestují kvůli krizi bydlení
před 5 hodinami
Izrael se po volbách ocitl v politické krizi. Eisenkot plánuje sestavit krizovou vládu
před 6 hodinami
Místo letadel vzdělávací instituce. Tisíce evropských škol obdržely výhrůžky bombou
před 8 hodinami
Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31
před 9 hodinami
Počasí bude o víkendu chladné, objeví se ranní mrazíky
včera
Okamura vysvětlil, proč ministerstvo pod vedením SPD nepustilo vojáky na evropské cvičení
včera
Zemřel ruský velvyslanec v USA Alexandr Darčiev. Příčinu smrti Moskva tají
včera
Rázná slova lídrů na COP31: Nastal čas se probudit, jinak svět v dosavadní podobě skončí
včera
Čeští vojáci se nezúčastnili společného cvičení evropských armád v Polsku. Podle Pavla je to nešťastné
včera
Druhý den mírových rozhovorů skončil. Rusko s Ukrajinou vyjednalo rozsáhlou výměnu zajatců
včera
Sněmovna reprezentantů těsnou většinou zablokovala snahu o impeachment Hegsetha
včera
Druhý den mírových jednání: Kyjev odmítnul americký návrh na překreslení ukrajinských hranic
včera
Piráti v Praze míří do opozice. Primátorem bude Petr Hlaváček
včera
Biden poprvé odhalil, co mu napsal Trump v dopise při odchodu z Bílého domu
včera
COP31: Na Zemi hromadí teplo, dosud nevídaným a zrychlujícím se tempem
včera
USA tlačí na Rusko, aby povolilo Evropě účastnit se mírových jednání
včera
Počasí se do konce týdne výrazně oteplí, pak se teploty propadnou
10. listopadu 2026 21:58
Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.
Zdroj: Libor Novák