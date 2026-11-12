Thunbergová na COP31: Planeta neumírá, je úmyslně zabíjena těmi, kdo mají lidstvu přijít na pomoc

Libor Novák

12. listopadu 2026 13:39

Greta Thunbergová
Greta Thunbergová Foto: Wikimedia Commons

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunberg vystoupila na klimatické konferenci COP31 v turecké Antalyi s ostrou kritikou současného dění. Uhlazená slova nahradila prohlášením, že planeta neumírá, ale je úmyslně zabíjena těmi, kdo mají lidstvu přispěchat na pomoc. Její návrat na vrcholný klimatický summit vzbudil mezi účastníky velkou pozornost.

Během zaplněného tiskového setkání aktivistka uvedla, že v záchranu nikdo nepřijde. Zdůraznila, že v situaci, kdy státy a instituce ohrožují lidská práva, je povinností každého stát se dospělým v místnosti a bojovat za práva všech. Thunberg hovořila po boku dalších aktivistů z Nepálu, Austrálie, Palestiny a Kanady.

Všichni přítomní aktéři společně ostře odsoudili nečinnost vlád v řešení probíhající klimatické krize. Thunberg v této souvislosti vyzvala k okamžitému ukončení dodávek tureckých energetických surovin do Izraele. Podle jejích slov toto dodávání přímo souvisí s genocidou probíhající v Palestině.

Aktivisté varovali před budoucím směřováním světa k dalším ekocidám, genocidám a systematickému omezování základních práv. Upozornili na reálnou hrozbu, že se ze základních životních potřeb stanou luxusní statky. V prostorech, jako je summit COP31, je podle Thunberg zcela zřejmé, že situace není pod kontrolou.

Pro švédskou aktivistku šlo o první účast na konferenci COP od roku 2021. Tehdy v Glasgow proslula svým výrokem, že oficiální jednání představují pouhé „blah, blah, blah“. Během uplynulých let částečně rozšířila své zaměření za hranice čistě klimatické krize a začala se angažovat také v otázkách práv palestinského lidu.

Její příjezd do Turecka vyvolal mezi delegáty značný rozruch a nadšení. Po skončení tiskové konference ji obklopil velký dav lidí, kteří se s ní snažili osobně promluvit. Zájmu o její osobu využila k dalšímu šíření svých výzev.

Na konferenci promluvil také premiér Baham Philip Davis, který se zaměřil na negativní dopady krátkozraké geopolitiky. Podle jeho vyjádření je snaha o omezení emisí závažně narušována kvůli přechodné povaze politických funkcí. Upozornil, že implementace dohod selhává, protože současní představitelé jsou pouze nositelé slibů dřívějších vlád.

Bahamský premiér zdůraznil, že pro úspěšnou politiku je nezbytně nutné zajistit kontinuitu a stálost. Klimatické financování podle něj nesmí být pouze nezávazně slibováno bohatšími ekonomikami, ale musí fungovat zcela automaticky. Tyto závazky je proto nutné pevně prosadit a formálně zakotvit v příslušných zákonech.

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Zdroj: Libor Novák

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