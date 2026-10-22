Zasažena je Wikipedie, eshopy i BBC. Závažnou kybernetickou bezpečnostní hrozbu řeší celý svět

Organizace po celém světě nyní urychleně řeší závažnou kybernetickou bezpečnostní hrozbu, která ohrožuje miliony webových stránek. Tato zranitelnost se nachází v programovacím jazyce PHP, jenž tvoří základ mnoha internetových platforem. PHP funguje tak, že shromažďuje potřebné informace a prezentuje je v čitelné podobě pro uživatele webu.
Mezi dotčené platformy patří například Wikipedie, redakční systém WordPress, řada internetových obchodů nebo britská stanice BBC. Odborníci podle BBC varují, že problém by se mohl týkat zhruba třiceti milionů webových stránek po celém světě. Útočníci by přitom mohli získat přístup k citlivým údajům nebo převzít kontrolu nad napadenými servery.
Zranitelnosti v programovacím jazyce PHP původně objevili lidští výzkumníci ze společností Calif a Wiz již v roce 2024. Tehdy se však domnívali, že tyto nedostatky jsou příliš komplikované na to, aby šly zneužít. S rozvojem pokročilých modelů umělé inteligence však lidé přišli na to, jak uvedené chyby efektivně využít.
Podrobnosti o objeveném zabezpečení bohužel unikly na internet dříve, než byla zveřejněna oficiální aktualizace k nápravě. Společnosti jako Amazon nebo Cloudflare následně zaznamenaly, že neznámé subjekty slabinu aktivně prověřují. Odborníci upozorňují, že ačkoliv není jisté, kolik stránek bylo přímo napadeno, pokusy o zmapování zranitelnosti proběhly. Podle webu CNN by mohlo být zasaženo až 70 procent internetu.
V reakci na tuto situaci vydaly varování vládní agentury a národní kybernetické úřady v mnoha zemích. Kybernetická divize americké Národní agentury pro bezpečnost doporučila organizacím, aby okamžitě připravily aktualizace řešící dvě kritické zranitelnosti. Tyto nedostatky totiž často poskytují přímou cestu k souborovému systému serveru nebo k databázi.
Britské Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost ve svém doporučení uvedlo, že v případech, kdy okamžitá náprava není možná, by měly organizace zvážit odstavení systémů. Webové stránky a služby by měly zůstat offline do té doby, než bude hrozba zcela eliminována. Britská vláda současně začala prověřovat, zda jsou její vlastní online služby touto chybou zasaženy.
Výzvy k okamžité akci podpořily také protějšky v Evropské unii a v Austrálii, které apelují na soukromý i veřejný sektor. Vládní weby v některých zemích, například ve Francii, se v důsledku vystavení hrozbě ocitly mimo provoz. Zástupci britské vlády důrazně vyzvali všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, aby dodržovaly vydaná bezpečnostní doporučení.
Český NÚKIB na svém webu upozornil, že jediným řešením kritické zranitelnosti v PHP je aktualizace. „Pokud provozujete web nebo jinou službu využívající PHP, doporučujeme neodkládat aktualizaci. Pro dvě kritické zranitelnosti označované jako php2shell už byly zveřejněny bezpečnostní opravy a veřejně jsou dostupné také informace umožňující jejich zneužití. Zranitelnosti mohou útočníkovi umožnit na dálku spustit vlastní kód na napadeném serveru bez předchozího přihlášení. Aktualizujte proto PHP co nejdříve na některou z opravených verzí,“ uvedl na svém webu.
Společnost OpenAI, která stojí za vývojem chatu ChatGPT, v této souvislosti uvedla, že incident ukazuje dvojí roli umělé inteligence. AI sice dokáže odhalovat skryté bezpečnostní chyby mnohem rychleji než lidé, na druhou stranu však útočníkům pomáhá rychle vyvíjet útočné nástroje. Výzkumníci proto zdůrazňují nutnost okamžitého záplatování softwaru k zajištění bezpečnosti.
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Zdroj: Libor Novák