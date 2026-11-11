Sněmovna reprezentantů těsnou většinou zablokovala snahu o impeachment Hegsetha

Libor Novák

11. listopadu 2026 14:38

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: Facebook Pete Hegseth

Sněmovna reprezentantů USA v úterý těsnou většinou zablokovala snahu o ústavní žalobu neboli impeachment na ministra obrany Peta Hegsetha, kterou inicioval republikánský kongresman Thomas Massie z Kentucky kvůli údajně neautorizovanému vedení vojenských operací v Iránu a dalším sporným krokům.

Většina členů dolní komory Kongresu hlasovala pro postoupení předložených článků impeachmentu příslušnému výboru, což v praxi znamená okamžité zastavení této iniciativy v současném legislativním období. Pro tento postup hlasovali všichni přítomní republikáni s výjimkou samotného navrhovatele Massieho, přičemž celkový poměr hlasů skončil výsledkem 211 ku 204.

Kongresman Thomas Massie předložil celkem osm článků obžaloby, v nichž Hegsetha obviňoval z porušování zákona o válečných pravomocích, zanedbávání pravidel na ochranu civilistů při útocích a z dalších skutků spojených s vojenskými kampaněmi. Samotného hlasování se nezúčastnila více než desítka zákonodárců, přičemž část z nich absenci přičítala dopravním komplikacím v hlavním městě.

Ministr obrany Pete Hegseth důrazně odmítl veškerá vznesená obvinění během tiskového brífinku v Pentagonu, který byl jeho prvním veřejným vystoupením před novináři po půl roce. Celou snahu o své odvolání označil za politickou frašku a formu sabotáže, přičemž varoval, že takové kroky podkopávají morálku amerických vojáků a ohrožují národní bezpečnost.

Americký prezident Donald Trump výsledek hlasování s uspokojením přivítal a na sociálních sítích uvedl, že pokus o obžalobu naprosto selhal. Současně vyzdvihl dosavadní vojenské úspěchy, vysoká náborová čísla do armády a vyjádřil plnou podporu svému ministrovi, kterého označil za velkého amerického vlastence.

Hlasování v Kongresu se odehrálo v době, kdy sílí obavy z politických dopadů nedávných podzimních voleb. Demokratická strana totiž v průběhu voleb získala kontrolu nad oběma komorami Kongresu, což znamená, že po lednovém nástupu nového sboru mohou být podobné snahy o vyvození politické odpovědnosti znovu otevřeny.

Nejvyšší představitel demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries bezprostředně po úterním hlasování prohlásil, že tato záležitost zdaleka nekončí a představuje pouze začátek širšího politického boje. Podobné obavy naznačili i někteří republikánští zákonodárci, podle nichž bude politický tlak na vedení ministerstva obrany nadále pokračovat.

Samotný navrhovatel Thomas Massie vyjádřil po skončení hlasování zklamání, avšak podotkl, že jeho cílem bylo přimět zákonodárce k veřejnému zaujetí postoje k ústavním válečným pravomocím. Přestože ministr obrany prozatím ve své funkci zůstává, politická situace kolem jeho setrvání v administrativě zůstává i nadále otevřená a podobné snahy se mohou opakovat i příští rok.

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Zdroj: Libor Novák

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