Prezident Petr Pavel označil neúčast českých vojáků na mezinárodním cvičení Koalicja 26.2. za nešťastnou a uvedl, že je v zájmu České republiky připravovat se na situaci po ukončení konfliktu na Ukrajině.
Toto vyjádření učinil ve středu před svým pravidelným jednáním s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě, kde oba politici diskutovali o řadě klíčových vnitrostátních i zahraničněpolitických témat.
Během setkání hlavy státu s předsedou vlády byla jedním z hlavních bodů diskuse situace na Ukrajině a probíhající debaty o dalším směřování evropské politiky. Prezidentská kancelář po skončení schůzky informovala, že prezident Pavel ocenil dosavadní příspěvek vlády a premiéra Babiše do diskuse o zajištění řádného evropského zastoupení v nadcházejících mírových jednáních.
Politici se na Hradě věnovali rovněž oficiálnímu dopisu, který premiér Babiš adresoval předsedovi Evropské rady Antoniu Costovi. V tomto dokumentu český předseda vlády výslovně odmítl snahy spojovat dohodu o budoucím financování Ukrajiny jakožto striktní podmínku pro schválení příštího evropského rozpočtu, s čímž dříve přišel německý kancléř Friedrich Merz.
Přestože premiér zaujal odmítavý postoj k tomuto propojování evropských financí, prezident Pavel podle vyjádření Hradu upozornil, že je v jasném zájmu České republiky, aby se aktivně připojila k celoevropskému úsilí o finanční stabilizaci Ukrajiny. Podle názoru hlavy státu je nezbytné myslet na dlouhodobou stabilitu regionu a poválečné uspořádání.
Na dotaz novinářů ohledně neúčasti českých ozbrojených sil na mezinárodním cvičení prezident již před samotným jednáním zopakoval, že nezná přesné důvody tohoto kroku, ale celkovou absenci nepovažuje za šťastnou. Podle jeho slov by se Česká republika měla podobných společných aktivit důsledně účastnit.
Kromě mezinárodních otázek se oba ústavní činitelé dotkli také domácí tematiky včetně plánovaných změn ve financování veřejnoprávních médií, které vláda v současnosti připravuje. Předmětem rozhovorů byly rovněž záležitosti úzce související s fungováním krizového řízení a dalšími potřebami armády.
Schůzka na Pražském hradě se uskutečnila v rámci pravidelných pracovních setkání prezidenta a premiéra, která slouží ke koordinaci klíčových kroků státu. Během jednání se oba politici vzájemně dohodli na tom, že se budou průběžně informovat o výsledcích svých zahraničních aktivit a bilaterálních schůzek.
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Zdroj: Libor Novák