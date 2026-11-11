Okamura vysvětlil, proč ministerstvo pod vedením SPD nepustilo vojáky na evropské cvičení

Česká republika se mohla zapojit do probíhajícího armádního cvičení v sousedním Polsku, avšak ministerstvo obrany pod vedením hnutí SPD tuto možnost odmítlo zařadit do svých plánů. Podle vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury byla česká armáda na manévry přizvána ústní formou během pravidelných videokonferencí, jichž se zástupci resortu účastnili.
Šéf hnutí pro Radiožurnál uvedl, že věc nespočívá v samotném pozvání, ale v politickém rozhodnutí vedení ministerstva. Připomněl, že předchozí vláda Petra Fialy zařadila zemi do takzvané Koalice ochotných, což by bývalo účast kdykoliv umožnilo, avšak současné vedení resortu toto konkrétní zahraniční cvičení do svých plánů na letošní rok záměrně nezahrnulo.
Okamura k tomu zaujal jednoznačný postoj a potvrdil, že ministerstvo obrany pod vedením SPD nehodlá vysílat příslušníky české armády na cvičení zaměřená na podporu Ukrajiny či přímo na akce spojené s tímto konfliktem. Zdůraznil, že vládní koalice vůbec nepočítá se zapojením českých vojáků na ukrajinském území, a to ani v rámci případných mírových sil po skončení současných bojů.
Zároveň dodal, že vedení resortu nemá v ambici vysílat české vojáky mimo vymezené území Severoatlantické aliance. Rozhodnutí ministerstva tak zcela vylučuje účast na aktivitách, které by přesahovaly rámec standardních obranných závazků v rámci obranné aliance.
Samotné cvičení v Polsku má přitom poměrně velký mezinárodní rozsah a účastní se ho armády jedenácti evropských zemí. Během následujících dvou týdnů mají vojenští profesionálové v sousední zemi trénovat postupy a schopnosti pro situace, kdy by po případném skončení ruské agrese bylo nutné ohlídat mír na Ukrajině bez přímé účasti amerických jednotek.
Neúčast české armády na těchto důležitých manévrech ovšem vyvolala politickou diskusi a setkala se s kritikou z nejvyšších míst. Prezident republiky Petr Pavel ve středu veřejně zkritizoval fakt, že česká armáda na cvičení chybí, a vyjádřil nad tímto krokem své znepokojení.
Odmítnutí účasti tak jasně odráží odlišné pohledy vrcholných ústavních činitelů na budoucí bezpečnostní architekturu a zapojení republiky do mezinárodních iniciativ souvisejících s řešením konfliktu na východě Evropy.
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Zdroj: Libor Novák