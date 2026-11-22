Předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib označil v Nedělní debatě České televize šéfa Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomia Okamuru za „komerčního nácka“ a prohlásil, že si předseda SPD založil na rozdělování společnosti běžný byznys. Vyjádřil se tak v souvislosti s Okamurovou účastí na pietním aktu u pražské Hlávkovy koleje během státního svátku 17. listopadu, přičemž diskuse v pořadu se věnovala také obraně před drony, zahraničním cestám či demonstraci na Letné.
Hřib měl původně mluvit o neúčasti premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na oslavách 17. listopadu kvůli jeho návštěvě Izraele, ale stočil řeč na Okamuru. Kritizoval přitom jeho vystoupení u Hlávkovy koleje, která připomíná popravy devíti studentských vůdců nacistickým režimem v roce 1939, vpád nacistů na kolej a následné uzavření českých vysokých škol, a tím i původní smysl 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva.
Moderátor pořadu Lukáš Dolanský Hřiba napomenul, aby neoznačoval nepřítomné lidi, kteří se nemohou bránit, a požádal ho, aby uvedený výraz znovu neopakoval. Hřib poté dodal, že Okamura vydělává na rozdělování společnosti a šíření příslušných témat.
Hřibovo nálepkování obratem zkritizoval senátor a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta ze senátorského klubu ANO, podle něhož je takový postup špatný a jiní by pak mohli stejně nazývat Hřiba různými aktivistickými výrazy. Šlachta zároveň upozornil, že Česko potřebuje upravit zákony a nemá nyní jasnou legislativu pro zásahy a sestřelování bezpilotních letounů.
Vládní poslanec a ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě uvedl, že příslušnou právní úpravu už vláda připravila a Poslanecká sněmovna ji v blízké době projedná. Odmítl také kritiku opozice ohledně údajného podceňování obrany, zdůraznil, že nedávná cesta premiéra Babiše do Izraele měla napomoci co nejrychlejšímu získání kvalitní protivzdušné obrany, a vyzval koalici i opozici ke společnému postupu bez politikaření.
Hřib naproti tomu uvedl, že vláda nedělá dost pro ochranu před útoky dronů a dává obraně jen ústní prioritu. Sněmovní debatu o tom, zda byl incident v Polsku provokací, označil předseda Pirátů za zbytečnou s tím, že důležitý je především samotný způsob české reakce.
Jihočeský hejtman a předseda hnutí Naše Česko Martin Kuba se vymezil proti rozdělování společnosti na tábory „antibabiš“ a „antifiala“ i proti tomu, že vládní koalice svěřila vedení ministerstva obrany hnutí SPD, a upozornil, že vláda podle vyjádření premiéra Babiše předem nevěděla o neúčasti na cvičení, což označil za nebezpečný prvek kabinetu. Šťastný oponoval, že pozvání pro Česko na akci nepřišlo a že postup ministerstva obrany považuje za standardní.
Při debatě o nedělní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na pražské Letné i o 17. listopadu ministr Šťastný zpochybnil odhad organizátorů o až čtyřech stech tisících účastníků s odkazem na propočty o nižším počtu lidí. Předsedu spolku Mikuláše Mináře označil za profesionálního či byznysového aktivistu, který svolává demonstrace pro příjem, a uvedl, že spolek podle něj nakládá s desítkami milionů korun ročně bez průhledného vyúčtování a provozuje protestní byznys.
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Zdroj: Libor Novák