"Furt melete, jste zhulenej?" Macinka se v televizi tvrdě pustil do Hřiba, pak sáhl k vulgaritám

V nedělní televizní politické diskusi v pořadu Partie Terezie Tománkové na stanici CNN Prima NEWS došlo k ostré slovní přestřelce mezi předními českými politiky. Do sporu se dostali ministr zahraničí Petr Macinka, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ze hnutí ANO a předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Atmosféra ve studiu se vyostřila během debaty o státních financích a minulosti Havlíčka a Hřiba. Do hádky se následně zapojil také Macinka za hnutí Motoristé, který vůči Hřibovi použil velmi tvrdé výrazy.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v pořadu napadl Havlíčkovu podnikatelskou minulost z doby před jeho vstupem do politiky. Hřib přirovnal hospodaření současné vlády k Havlíčkově dřívějšímu obchodu s elektronikou Sony, který podle něj zkrachoval i přes neustálé objednávání dalšího zboží.
Následně vyčítal Havlíčkovi také jeho působení ve společnosti spojené s Jindřichem Rajchlem. V této firmě měly být podle zjištění magazínu Reportér vybírány desítky tisíc korun za experimentální léčbu kmenovými buňkami bez ověřených výsledků.
Karel Havlíček se proti těmto výtkám ohradil a snažil se své dřívější podnikání stručně obhájit. Zároveň přejel do protiútoku a předsedovi Pirátů vyčetl, že do politického prostředí vstoupil s holým zadkem.
Dále Havlíček prohlásil, že se Hřib během svého působení na pražském magistrátu choval jako podvodník. Hřib však vicepremiérovi opakovaně skákal do řeči a nenechal ho jeho argumenty dokončit.
Vykolejenou diskusi se pokusil velmi ostrým způsobem usměrnit ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Ten na adresu předsedy Pirátů vykřikl, aby mlčel v momentě, kdy hovoří ostatní účastníci debaty. „Držte hubu, když mluví ostatní, nebo vás nevychovali?“ rozohnil se.
Zvláště vyčítal Hřibovi chybějící ohleduplnost a snažil se zastavit jeho neustáléstupování do řeči ministru průmyslu. Macinka se tímto způsobem snažil uklidnit spor, který se v živém vysílání stále více stupňoval.
I přes tento výstup slovní přestřelka ve studiu okamžitě neustala a napětí mezi diskutujícími přetrvalo. Macinka proto v závěru hádky znovu Hřiba ostře napadl s tím, že na rozdíl od něj trpělivě čeká, až na něj přijde řada.
Předsedovi Pirátů vyčetl, že stále hovoří bez ohledu na ostatní, a zeptal se ho, zda není pod vlivem omamných látek. „Vy furt melete. Jste zhulenej, nebo co?“ řekl Hřibovi. Tento osobní výpad ještě více vyostřil už tak napjatou atmosféru televizního vysílání.
Situace ve studiu dosáhla vrcholu ve chvíli, kdy spory mezi politiky přehlušily jakoukoliv věcnou argumentaci. Moderátorka pořadu Terezie Tománková nakonec musela rázně zasáhnout a všem diskutujícím pohrozila předčasným ukončením celé diskuse.
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Zdroj: Libor Novák