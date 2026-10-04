Splňte sedm podmínek a za pár dní otevřeme Hormuz, vzkazuje Írán

Írán nadále deklaruje kontrolu nad Hormuzským průlivem. Klíčová námořní cesta se podle Teheránu otevře až poté, co bude splněno sedm íránských podmínek z letní předběžné dohody s Američany.
"Američané, kteří něco jiného říkají v médiích, nedávno poslali návrhy přes prostředníka. Musí ale pochopit, že období, kdy si jednostranně diktovali podmínky, je u konce," prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.
Podle Ghálíbáfa je pozice íránského režimu stále stejná. "Hormuzský průliv se neotevře, dokud nebude splněno našich sedm podmínek vycházejících z islamabádského memoranda o porozumění.
Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí zároveň v neděli řekl, že plán, který Teherán předložil Washingtonu, protože ho považuje za možné řešení, by mohl vést k otevření Hormuzského průlivu během sedmi dní v případě souhlasu ze strany Bílého domu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody.
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Írán , Hormuzský průliv , Abbás Arakčí , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Jan Hrabě