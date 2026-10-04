Splňte sedm podmínek a za pár dní otevřeme Hormuz, vzkazuje Írán

Lucie Podzimková

4. října 2026 12:22

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Írán nadále deklaruje kontrolu nad Hormuzským průlivem. Klíčová námořní cesta se podle Teheránu otevře až poté, co bude splněno sedm íránských podmínek z letní předběžné dohody s Američany. 

"Američané, kteří něco jiného říkají v médiích, nedávno poslali návrhy přes prostředníka. Musí ale pochopit, že období, kdy si jednostranně diktovali podmínky, je u konce," prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. 

Podle Ghálíbáfa je pozice íránského režimu stále stejná. "Hormuzský průliv se neotevře, dokud nebude splněno našich sedm podmínek vycházejících z islamabádského memoranda o porozumění. 

Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí zároveň v neděli řekl, že plán, který Teherán předložil Washingtonu, protože ho považuje za možné řešení, by mohl vést k otevření Hormuzského průlivu během sedmi dní v případě souhlasu ze strany Bílého domu. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody. 

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