Policie dohlížela na tuningový sraz. Na pokutách se vybralo přes čtvrt milionu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. října 2026 18:49

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie považuje páteční bezpečnostní opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových vozidel v Praze za vydařené a úspěšné. Za celou dobu trvání nedošlo k žádné vážné dopravní nehodě se zraněním či úmrtím ani k zásadnímu narušení veřejného pořádku nebo dopravy. 

Účastníci srazu se začali scházet kolem 21. hodiny na parkovišti v pražských Čakovicích, kde se podle odhadů policie nacházelo přibližně tisíc vozidel a dva a půl tisíce osob. Policisté byli na místě od samotného počátku a svou přítomností nedali účastníkům prostor k žádným závažnějším excesům. V průběhu večera se auta postupně přesouvala na další místa, například na parkoviště na Zličíně, Strahově a v Čestlicích.

"Veškeré přesuny jsme monitorovali a ani při nich jsme nezaznamenali jednání, které by zásadním způsobem ohrožovalo ostatní účastníky silničního provozu. K dočasnému omezení dopravy docházelo zejména ve chvílích, kdy z jednotlivých parkovišť vyjíždělo větší množství vozidel najednou. Tato omezení se bohužel dotkla i běžných motoristů, za což se omlouváme," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. 

Do bezpečnostního opatření bylo nasazeno téměř 400 policistů v převážné většině z dopravní a pořádkové služby. Na místě byli také pracovníci Inspekce silniční dopravy se svou mobilní jednotkou z Ministerstva dopravy. Pomáhali i lidé z Celní správy České republiky a z městské policie.

Během akce policisté zkontrolovali 1 707 osob, z toho 168 cizinců, a 1 215 vozidel. Celkem zjistili 176 přestupků, přičemž ve 143 případech byla protiprávní jednání vyřešena uložením pokuty v celkové výši 271 900 korun. Ve třinácti případech bylo zjištěné jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Sedmi vozidlům se zabránilo v další jízdě a dvě byla odtažena.

"U pěti osob došlo k omezení osobní svobody pro přestupek a jedna osoba byla zadržena pro podezření ze spáchání trestného činu. Konkrétně řídila vozidlo přes vyslovený zákaz soudem. U dvou řidičů policisté zjistili přítomnost drog v těle," zmínil mluvčí. 

V opatření budou policisté pokračovat i během soboty, protože se ilegální sraz tuningových vozidel přesouvá do Brna.

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