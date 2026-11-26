Listopadový dopravní kolaps na severu Prahy je jednou z prvních výzev pro nové vedení hlavního města. Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) ve středu sdělil občanům, že již dnes má dojít k otevření dvou komunikací, což by mělo přispět ke zlepšení situace.
Scheinherr zmínil, že nové pražské vedení řeší kolony na severu hlavního města intenzivně, a představil výsledky středečního jednání. "Hned zítra (ve čtvrtek - pozn. red.) otevřeme sjezd z Ďáblické směrem do centra na Cínoveckou. Tím ulehčíme neúnosné situaci v Březiněvsi. Kolem páté odpoledne se po rekonstrukci otevře i Toužimská," oznámil radní.
Volební lídr Prahy sobě zdůraznil, že se ještě mohou vyskytnout komplikace, které nikdo nedokáže ovlivnit. "Pokud nám do toho nehodí vidle počasí (hrozí sněhová kalamita), celou rekonstrukci ukončíme do neděle večer," dodal.
Například vedení již zmíněné městské části Březiněves v pondělí označilo dopravní situaci v oblasti za nepřijatelnou, přičemž si stěžovalo na to, že k uzavření několika nájezdových ramp došlo bez předchozího projednání s vedením městské části. Kolony zároveň zatěžovaly i okolní středočeské obce, například Líbeznice nebo Bořanovice.
"Díky intenzivnímu tlaku zástupců městských částí severní části Prahy, obcí na sever od Prahy, ROPIDu, veřejnosti a také iniciativě MČ Praha-Březiněves jsme dnes obdrželi informaci od zástupce Odboru pozemních komunikací a drah, že zítra 25.11. ve 12:00 hodin dojde k odstranění zábran na nájezdové rampě z Ďáblické na Cínoveckou," informovala Březiněves ve středu.
Dopravní komplikace na severu hlavního města nicméně mohou pokračovat, protože veškeré práce ještě nekončí. Rozsáhlá výměna povrchu vozovky na Cínovecké ve směru do centra ve více než dvoukilometrovém úseku Cínovecké od Mratínského potoka po Rochlickou ulici má probíhat až do prosince.
Související
Ledovka zavinila desítky nehod po Česku. Další komplikace hrozí kvůli sněhu
Vláda prodloužila regulaci paliv a přitvrdila proti agresivním řidičům. Vybržďování bude trestný čin
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Meloniová: EU je světelné roky daleko od dohody o návrhu dlouhodobého rozpočtu
před 1 hodinou
Severní Korea zastavila vojenskou pomoc Rusku
před 1 hodinou
Trump a Rutte varovali Rusko před rozšířením války na Ukrajině
před 3 hodinami
Trumpovi se propad akcií po odchodu Huanga nehodil. Jeho účty jen letos obchodovaly s akciemi Nvidie 44krát
před 3 hodinami
Pozdvižení ve Francii: Válka na Ukrajině není naše válka, prohlásil kandidát na prezidenta
před 4 hodinami
NASA řeší závažný problém. Sonda Voyager 1 těsně před dosažením světelného dne přestala komunikovat
před 5 hodinami
Obyvatelé se bojí, politici slaví. Americká armáda odpálila pět tun azidu olovnatého
před 6 hodinami
Ledovka zavinila desítky nehod po Česku. Další komplikace hrozí kvůli sněhu
před 6 hodinami
Lídři navyšují dodávky ropy, COP31 ztroskotal. Prohrává svět v boji s klimatickými změnami?
před 6 hodinami
EU se brání americkým clům. Odmítla tvrzení Washingtonu o nadkapacitě
před 7 hodinami
První test planetární obrany lidstva: Sonda NASA zanechala v planetce kráter velikosti stadionu
před 7 hodinami
Blíží se konec dopravního kolapsu na severu Prahy, naznačil Scheinherr
před 8 hodinami
Trump uvalil na EU nová cla. Tarify na Čínu zvýšil na čtyřicet procent
před 9 hodinami
Počasí: Víkend bude mrazivý, v noci se ochladí až na -10 stupňů
včera
Válka už se neodehrává jen na Ukrajině, ale v celé Evropě, varují bývalí američtí úředníci
včera
Lékaři jsou na stopě největšímu průlom v léčbě nádoru slinivky za poslední desetiletí
včera
Ukrajina zasáhla při úderu na letiště tři ruské stíhačky a dva bombardéry
včera
Polsko vyzvalo NATO, aby sestřelovalo ruské drony a rakety ještě na ukrajinském území
včera
Z telefonu pláče vaše dítě, známá tvář láká na miliony. Jak poznat podvržený hlas a deepfake video
včera
Merz: Rusko chce více než jen Ukrajinu. Kdo to nevidí, nechápe současný svět
Německý kancléř Friedrich Merz ve svém obsáhlém rozpočtovém projevu v parlamentu varoval, že Rusko chce více než jen Ukrajinu a masivně eskaluje napětí. Podle něj Německo příliš dlouho zanedbávalo základní otázky týkající se obrany, infrastruktury, demografických změn i ekonomiky, což je nyní nutné naléhavě řešit.
Zdroj: Libor Novák