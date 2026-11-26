Očekávání meteorologů se naplnila, značnou část Česka ve čtvrtek zasypal sníh. Výsledkem jsou i komplikace v silniční dopravě, záchranné složky musely řešit desítky nehod. Podle meteorologů na některých místech napadlo do podvečerních hodin až osm centimetrů sněhu.
Problémy v dopravě jsou hlášeny zejména z jižních Čech, jižní Moravy nebo Vysočiny, kde v některých oblastech došlo ke kolapsu veřejné autobusové dopravy. Hasiči, policisté a záchranáři od rána vyjížděli k desítkám nehod způsobených počasím po celém Česku.
Meteorologové vpodvečer informovali, že intenzita sněžení dosahuje vrcholu. "Srážky za posledních 10 min dosahují aktuálně na jihu a na střední Moravě, na Vysočině, v jižních Čechách a ve Zlínském kraji i intenzit kolem 0,3 mm. Hodinové úhrny tak budou dosahovat lokálně i kolem 2 cm nového sněhu za hodinu," upozornili na sociální síti.
Podle meteorologů je pravděpodobné, že sníh zejména ve větších městech zkomplikuje dopravu. Řidiče proto vyzvali k opatrnosti na silnicích.
"V dalších hodinách srážky začnou ustávat na jihu Moravy, zesilovat ale začnou naopak v Moravskoslezském kraji, v okolí Jeseníků, na Opavsku a Jesenicku, na severu Moravy a částečně i na východě Čech. Mohou se také začít tvořit i sněhové jazyky, na některých místech už se bude celková pokrývka pohybovat až kolem 8 cm," varoval hydrometeorologický ústav.
Výstraha před sněžením zůstává v platnosti až do pátečního rána, respektive dopoledne. Na jihu vyprší v šest hodin, nejdéle bude platit v Beskydech a Jeseníkách, konkrétně do 12:00.
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Zdroj: Libor Novák