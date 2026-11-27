Stovky dopravních nehod či dálnice zablokovaná kamiony. Aktuální sněhová epizoda způsobila velké problémy v dopravě na řadě míst, v pátek zkomplikovala i provoz pražského letiště. Podle meteorologů napadlo až 15 centimetrů sněhu. Zimní počasí setrvá, ale další výraznější sněžení se neočekává.
Velké problémy způsobila sněhová nadílka již ve čtvrtek večer na dálnici D1 na Vysočině. Provoz zablokovaly kamiony, které nemohly překonat stoupání. Jen na Vysočině se zároveň stalo více než sto dopravních nehod.
Hasičský záchranný sbor v pátek ráno informoval, že od půlnoci na čtvrtek řešil přes šest stovek událostí. "Z toho 252 bylo technických zásahů, např. odstraňování spadlých stromů a větví, uvolňování uvíznutých kamionů apod. Zároveň jsme vyjížděli k 219 dopravním nehodám. V tomto případě šlo o 248% nárůst," sdělili hasiči.
Problémy v pátek hlásilo i pražské mezinárodní letiště, které muselo omezit přílety. Podle posledních informací již bylo omezení odvoláno. "Letiště se vrátilo do standardního provozu a funguje již bez omezení. Na základě meteorologické předpovědi očekáváme, že by situace po zbytek dneška měla zůstat příznivá," uvedlo Letiště Václava Havla na sociální síti X.
Nejvíce sněžilo na Moravě, v jižních Čechách a na Vysočině, kde dnes ráno leželo 5 až 15 centimetrů sněhu. Na západě a severozápadě Čech dle očekávání sněžilo nanejvýš symbolicky. Sněžení postupovalo ve čtvrtek od jihovýchodu a zastavilo se přibližně na úrovni Prahy, kde napadlo nejčastěji jen kolem centimetru sněhu.
"Brno, Ostrava, Jihlava i České Budějovice hlásí 9 cm. Nejvíce nasněžilo v Olomouckém kraji. Luká u Litovle hlásí 18 cm a podobně sněžilo i v Jeseníkách, kde však výšku sněhové pokrývky výrazně ovlivnil silný vítr," konstatovali meteorologové a nabídli předpověď na další dny.
"Zimní počasí vydrží i v následujících dnech, ale výraznější sněžení se zatím nechystá a o víkendu by mělo převládat pěkné zimní počasí a hlavně neděle by měla být na horách převážně slunečná," dodali.
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Počasí , Zima , doprava , Letiště Václava Havla Praha , sníh , ČHMÚ
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