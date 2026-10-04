Tuningový sraz pokračoval v Brně. Policisté opět rozdávali mastné pokuty

Jihomoravští policisté navázali na pražské kolegy a provedli rozsáhlé bezpečnostní opatření kvůli tuningovému srazu v České republice. Při kontrolách odhalili desítky přestupků a na pokutách vybrali přes 200 tisíc korun.
V Brně se srazu účastnila asi tisícovka vozidel, která během večera a noci několikrát změnila lokaci. Auta byla nejprve u obchodního centra v Modřicích, odkud se přesunula do nákupní zóny v Ivanovicích. Po půlnoci zamířil hlavní proud účastníků k Automotodromu Brno, kde akce pokračovala do ranních hodin. Část vozidel také během noci absolvovala krátký přejezd do Olomouce a zpět.
"Policisté všechny přesuny průběžně monitorovali a operativně přizpůsobovali rozmístění hlídek tak, aby zajistili bezpečnost silničního provozu a minimalizovali dopady na ostatní řidiče," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Do opatření se zapojily desítky policejních hlídek, které se zaměřily na dodržování pravidel silničního provozu, technický stav vozidel, případnou jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog a další protiprávní jednání.
"V rámci opatření policisté zkontrolovali přibližně 700 vozidel a jejich osádek. Při kontrolách zjistili více než sto přestupků, za které uložili pokuty přesahující 200 tisíc korun. Řešili především nevyhovující technický stav vozidel a další porušení pravidel silničního provozu," zmínil mluvčí.
Mezi nejzávažnější případy patřilo chování dvou řidičů, které policisté zadokumentovali při přesunu účastníků mezi Modřicemi a Ivanovicemi. "Dvojice mužů spolu závodila za běžného silničního provozu a svým jednáním ohrožovala ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Policisté oba řidiče zastavili a jejich vozidla zajistili," sdělil Chaloupka.
Policisté také odhalili dron bez povinné registrace, který navíc létal v zakázaném prostoru. Muže, jemuž byl bezpilotní stroj odebrán, čeká správní řízení.
"Přestože se sraz během noci přesouval mezi několika lokalitami a přitahoval pozornost účastníků z tuzemska i zahraničí, policisté svou přítomností a operativní reakcí na vývoj situace nenechali prostor pro výraznější ani hromadné porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku. Díky rozsáhlému bezpečnostnímu opatření se podařilo zajistit bezpečný průběh celé akce bez závažnějších incidentů a mimořádných událostí," dodal mluvčí.
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Zdroj: Jan Hrabě