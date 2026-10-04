Babiš považuje zlepšení dostupnosti dětské psychiatrie za vládní prioritu

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil v pátek Fakultní nemocnici Olomouc, kde se zúčastnil semináře na téma Komplexní psychiatrická péče o dětské pacienty. Poté vystoupil na tiskové konferenci k představení koncepce dětské psychiatrické péče, jejímž cílem je především zvýšit její dostupnost pro děti a dospívající pacienty v tomto zdravotnickém zařízení. Dětských pacientů s duševními obtížemi v posledních letech přibývá.
Fakultní nemocnice Olomouc rozšíří psychiatrickou péči, nově ji nabídne i dětským pacientům. Probíhající rekonstrukce stávajícího a výstavba nového křídla budovy, v níž sídlí Klinika psychiatrie FN Olomouc, brzy umožní rozšířit péči o duševní zdraví v největším zdravotnickém zařízení na střední Moravě i tam, kde dosud chybí - tedy mezi děti a dospívající.
Tento zásadní posun vpřed je součástí nové koncepce moderní psychiatrické péče, kterou klinice umožní právě i probíhající stavební práce, díky nimž se mimo jiné navýší počet lůžek ze stávajících 64 na 120. Součástí nové lůžkové kapacity bude i 30 lůžek akutní péče pro dětské pacienty.
"Péče o duševní zdraví je pro naši vládu strašně důležitá, já osobně se tomu věnuji dlouhodobě. S novým projektem buduje Fakultní nemocnice Olomouc moderní a zároveň lidskou péči plně v souladu s trendy v této oblasti v zemích Evropy s nejvyspělejším systémy péče o duševní zdraví. Toto je psychiatrie, kterou chceme dělat - nejen pro dospělé pacienty, ale i pro děti a dospívající, prostě pro všechny, kteří pomoc potřebují. Je to přesně cesta, kterou potřebujeme: moderní nemocnice, špičková medicína a hlavně péče, která je dostupná. Investice do zdravotnictví nejsou investicemi jen do budov a přístrojů. Jsou to investice do zdraví našich občanů a do budoucnosti celé České republiky," uvedl premiér Babiš.
Dostavba sídla Kliniky psychiatrie FN Olomouc, budovy U, začala v lednu 2026 a je realizována ve dvou etapách trvajících dohromady více než dva roky. Zhotovitelem je sdružení firem GEMO a OHLA ŽS, přičemž stavební práce mají stát 453,7 milionu korun bez daně. Cílem projektu je dostavba a rekonstrukce dvou propojených objektů U1 a U2. Dostavba části U2 bude mít čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží s technickým zázemím.
Součástí nových prostor budou mimo jiné tři nová samostatná oddělení, každé s třiceti lůžky a s různým režimem péče - akutní, uzavřené a otevřené. Dále víceúčelová tělocvična využívaná k terapeutickým aktivitám, vyšetřovny či šatny zaměstnanců a studentů.
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Zdroj: Jan Hrabě