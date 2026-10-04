Trumpových 5000 dolarů. Prezident znovu slíbil peníze za vítězství republikánů

Lucie Podzimková

4. října 2026 8:26

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump chce pomoci republikánům k vítězství v listopadových kongresových volbách. Lidem proto znovu slíbil vyplacení 5000 dolarů, pokud volby dopadnou tak, jak si přeje. Favoritem hlasování jsou nicméně demokraté. 

Nejvyšší představitel Spojených států amerických stanovil jasné podmínky. Jeho strana musí po volbách mít většinu v obou komorách Kongresu, jinak se občané štědrého jednorázového příspěvku nedočkají. 

"Pokud republikáni vyhrají Sněmovnu reprezentantů a Senát ve volbách, dám všem dospělým občanům Spojených států amerických pět tisíc dolarů. Děkuji za pozornost a budu se těšit na podpis těchto šeků," uvedl Trump na sociální síti Truth Social. 

Není to poprvé, co současný prezident přislíbil vyplacení peněz v případě, že ve volbách uspěje jeho strana. Občany zároveň varoval, že případná výhra demokratů povede k obnovení stavu z před dvou let, kdy v Bílém domě ještě seděl Joe Biden. 

Není přitom jasné, jak chce Trump financovat vyplacení pětitisícových šeků. Podle oficiálních údajů žije v USA přes 269 milionů lidí. Náklady by tak mohly dosáhnout částky více než 1,3 bilionu dolarů (přes 28 bilionů korun). 

Kongresové volby v polovině prezidentského mandátu proběhnou v úterý 3. listopadu, tedy za necelý měsíc. Američané zvolí všech 435 členů Sněmovny reprezentantů a také 35 senátorů. Favoritem hlasování jsou demokraté, kteří mají šanci ovládnout i Senát. Výsledek může ovlivnit další úřadování Donalda Trumpa, jemuž by mohl hrozit i impeachment. 

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