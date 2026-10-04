Hasiče vede od října Legner. Uspěl ve výběrovém řízení

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2026 11:34

Hasiči
Hasiči Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na základě výběrového řízení ustanovil novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR plukovníka Martina Legnera. Do funkce byl jmenován k 1. říjnu 2026. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. 

"Hasičský záchranný sbor je pro bezpečnost našich občanů velmi důležitý a jeho vedení s sebou nese velkou zodpovědnost. Od nového ředitele očekávám, že naváže na to, co funguje, a současně bude sbor dál rozvíjet a připravovat na nové výzvy," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. 

"Zároveň bych chtěl poděkovat generálmajorovi Petru Ošlejškovi za vedení sboru v době, kdy bylo důležité zajistit kontinuitu a pokračování plynulého fungování HZS," dodal Metnar. 

Plk. Ing. Martin Legner, MBA, patří mezi zkušené představitele HZS ČR. V resortu Ministerstva vnitra působí již od roku 2003, kdy začínal jako řadový policista. K HZS nastoupil v roce 2012 a od roku 2022 zastával na Generálním ředitelství HZS ČR pozici ředitele odboru IZS a jednotek PO.

Hasiče do poloviny července vedl generálporučík Vladimír Vlček, kterému skončil služební poměr. Během svého působení vedl Hasičský záchranný sbor ČR při řešení řady mimořádných událostí, které významně prověřily připravenost i profesionalitu českých hasičů.

Mezi nejvýznamnější patřilo zvládnutí uprchlické vlny po vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022, koordinace zásahu při rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko, řízení záchranných a likvidačních prací během ničivých povodní v září 2024 nebo rozvoj zapojení českých hasičů do zahraničních misí a mezinárodní humanitární pomoci.

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