Zemřel herec Kamil Pulec, zahrál si i v televizních seriálech

Českou divadelní obec zasáhla velmi smutná zpráva hned na začátku října. Ve věku 63 let zemřel herec Kamil Pulec. Podle dostupných informací podlehl těžké nemoci. Pulec se kromě divadelních prken objevil i na filmovém plátně a televizní obrazovce.
O úmrtí herce ve čtvrtek informovalo Slovácké divadlo. "Dnes zemřel Kamil Pulec. Je nám to moc líto, rodině a nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast," uvedli zástupci divadla a připomněli některé role zesnulého na jevišti v Uherském Hradišti.
"Herec, který výborně zahrál Samka z Gazdiny roby, stejně jako Othella, Miloše Hrmu v Ostře sledovaných vlacích, Vztekloně v Ceně facky, či Winstona Churchilla v Králově řeči. Herec, který získal několik cen, herec, kterého nešlo přehlédnout, a herec, který vytvořil spoustu dalších dramatických rolí a napsal také křehkou knihu veršů Nevyzpytatelné vlny lásky," zmínilo divadlo.
Pulec si také zahrál například ve filmu Výjimečný stav režiséra Jana Hřebejka. Objevil se zároveň v několika televizních seriálech, konkrétně v Četnických humoreskách, Případech 1. oddělení, Kriminálce Anděl či v Místě zločinu Zlín.
Poslední rozloučení s Pulcem se uskuteční příští týden v úterý odpoledne, sdělila rodina.
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Zdroj: Libor Novák