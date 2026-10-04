Počasí se výrazně změní už za několik dní, potvrzuje předpověď

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

I v neděli bude pokračovat babí léto, které se tak protáhne i do příštího týdne. Do následujícího víkendu už ale nevydrží. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Zlomovým dnem bude čtvrtek. 

Babí léto ještě pokračuje, ale meteorologové už tuší, kdy letos skončí. "Jeho posledním dnem bude s velkou pravděpodobností středa příští týden - ve čtvrtek už se charakter počasí zásadně změní. Většina dní do té doby bude ale ještě slunečná a nadprůměrně teplá," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti.

Podle aktuální předpovědi má být ve středu stále jasno a slunečno, což povede k velmi příjemnému počasí. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 24 °C. Poté už se o slovo přihlásí ten pravý podzim.

Ve čtvrtek se očekává polojasno, ale od západu bude postupně oblačnosti přibývat a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejtepleji bude na východě území republiky, kde ještě maxima překonají dvacítku. Zejména v Čechách však může být jen 14 stupňů. 

V celé republice se ochlazení projeví až v pátek. Do neděle bude většinou oblačno s místními přeháňkami. Nejvyšší teploty se podle meteorologů udrží v rozmezí od 11 do 16 °C.

včera

Počasí: Příští týden se citelně ochladí, babí léto skončí

Související

Počasí

Počasí: Příští týden se citelně ochladí, babí léto skončí

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil podrobnou předpověď počasí pro příští týden. Začátek týdne přinese postupně příjemné podzimní počasí s ubýváním oblačnosti. Zpočátku bude převládat oblačno až polojasno, avšak během odpoledních a večerních hodin začne mraků od západu výrazně ubývat. 

Více souvisejících

Počasí Podzim ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 30 minutami

Kyjev

Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy

Rusové v posledních dnech opět poupravili strategii svých útoků proti cílům nacházejícím se na Ukrajině. Od čtvrtka byly zasaženy dva mosty v Kyjevě, kde panují obavy. Teoreticky totiž hrozí uzavření důležitých dopravních staveb, což by vedlo k zásadním problémům s logistikou. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Zemřel herec Kamil Pulec, zahrál si i v televizních seriálech

Českou divadelní obec zasáhla velmi smutná zpráva hned na začátku října. Ve věku 63 let zemřel herec Kamil Pulec. Podle dostupných informací podlehl těžké nemoci. Pulec se kromě divadelních prken objevil i na filmovém plátně a televizní obrazovce. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Na Španěly i s Naderim, ovšem bez zraněného Karabce. Český kádr neminou další změny

Česká fotbalová reprezentace má první dva zápasy v rámci právě probíhající rekordně dlouhé reprezentační pauzy za sebou a nyní ji čekají další dva. Před sobotním duelem ve Španělsku, tedy s úřadujícími světovými šampiony, se k národnímu týmu přihlásila posila, o níž se spekulovalo ještě před původní nominací španělského kouče českého národního týmu Santiho Denii. Jde o Ryana Naderiho. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Rusko, Kreml

Rusko varuje cizince na Ukrajině. Masivní útoky budou pokračovat

Moskva varovala zahraniční občany a diplomaty před pobytem na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že ruská armáda pokračuje se systematickými útoky proti vojenským zařízením v Kyjevě a dalších ukrajinských městech v reakci na ukrajinské údery. 

včera

včera

Správa železnic

Česko dá miliardy na projektování železnic. Peníze půjdou i na vyskorychlostní tratě

Správa železnic v příštím roce vynaloží 5,4 miliardy korun na projekční a majetkoprávní přípravu staveb. Objem zůstane na letošní úrovni, výrazně se ale promění jeho skladba. Více peněz zamíří na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním Dni s projektanty ve Fantově budově představila Správa železnic také změny v zadávání zakázek na projekční práce.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Čeští fotbalisté ani na druhý pokus nezískali body. V deseti lidech nestačili na Anglii

Po Chorvatsku přijel do pražského Edenu soupeř ještě většího a těžšího kalibru. A tak se ani proti Anglii nedalo čekat, že z toho bude zázračný výsledek. V případě české fotbalové reprezentace pod novým trenérem Španělem Santim Deniou se i tentokrát spíše čekalo, co mužstvo předvede a jestli bude pokračovat v tom, kde s Chorvatskem i navzdory prohře 1:2 skončilo. 

včera

včera

Robert Fico

Fico ze zdravotních důvodů mění sobotní program

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se ze zdravotních důvodů omluvil ze sobotního pietního aktu. Fico uvedl, že se v posledních dnech potýká s virózou. Večer chce i tak vyrazit na zahraniční cestu do Srbska. 

včera

NATO

Ukrajinci varují. Rusové chystají operace na území NATO a EU

NATO obdrželo další varování ohledně možných nežádoucích ruských aktivit. Tentokrát přišlo z Kyjeva. Moskva podle ukrajinské vojenské rozvědky plánuje se svými tajnými službami eskalaci hybridních operací na území členských států aliance a Evropské unie. Rozvědka to uvedla na sociální síti Telegram.

včera

Rusové zaútočili na další most v Kyjevě. Provoz musel být omezen

Rusové pokračují v útocích na kyjevské mosty, na které se zaměřili v posledních dnech. Za poslední tři dny byly zasaženy dva mosty v ukrajinské metropoli. Moskva tak dále zintenzivňuje útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy