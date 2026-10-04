Počasí se výrazně změní už za několik dní, potvrzuje předpověď

I v neděli bude pokračovat babí léto, které se tak protáhne i do příštího týdne. Do následujícího víkendu už ale nevydrží. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Zlomovým dnem bude čtvrtek.
Babí léto ještě pokračuje, ale meteorologové už tuší, kdy letos skončí. "Jeho posledním dnem bude s velkou pravděpodobností středa příští týden - ve čtvrtek už se charakter počasí zásadně změní. Většina dní do té doby bude ale ještě slunečná a nadprůměrně teplá," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti.
Podle aktuální předpovědi má být ve středu stále jasno a slunečno, což povede k velmi příjemnému počasí. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 24 °C. Poté už se o slovo přihlásí ten pravý podzim.
Ve čtvrtek se očekává polojasno, ale od západu bude postupně oblačnosti přibývat a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejtepleji bude na východě území republiky, kde ještě maxima překonají dvacítku. Zejména v Čechách však může být jen 14 stupňů.
V celé republice se ochlazení projeví až v pátek. Do neděle bude většinou oblačno s místními přeháňkami. Nejvyšší teploty se podle meteorologů udrží v rozmezí od 11 do 16 °C.
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Zdroj: Lucie Podzimková