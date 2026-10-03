Severní Korea odpálila balistickou raketu do moře. Soul již zareagoval

Severní Korea v sobotu otestovala další balistickou raketu. Informoval o tom generální štáb jihokorejské armády. Soul vyzval sousední zemi, aby s podobnými testy přestala. Nedá se nicméně předpokládat, že by tato výzva byla vyslyšena.
"Naše armáda detekovala balistickou raketu vypuštěnou z oblasti Wonsan v Severní Koreji směrem do Japonského moře," uvedl generální štáb podle DW. K odpalu došlo kolem půl sedmé ráno. Raketa urazila vzdálenost přes 700 kilometrů a pravděpodobně přistála v oblasti mimo exkluzivní ekonomickou zónu KLDR.
Jihokorejská armáda připomněla, že vše řeší se svými spojenci. "Jižní Korea, USA a Japonsko udržují robustní obrannou pozici prostřednictvím úzké výměny informací o severokorejských balistických raketách," dodal generální štáb.
Soul prostřednictvím prezidentské kanceláře vyzval severního souseda, aby okamžitě přestal s odpalováním balistických raket. Podle Jihokorejců dochází k porušování sankcí uvalených Radou bezpečnosti OSN.
Napětí mezi oběma zeměmi se v posledních dnech stupňuje. Vlivná sestra severokorejského diktátora Kim Jo-čong v pátek odmítla jihokorejskou výzvu, aby se Pchjongjang omluvil za výbuchy, k nimž došlo v pohraniční demilitarizované zóně.
Obě Koreje jsou rozděleny od konce korejské války v roce 1953. Fakticky jsou stále ve válce, protože nikdy nebyla podepsána mírová dohoda. Severní a Jižní Koreu od sebe odděluje demilitarizovaná zóna.
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Zdroj: Libor Novák