Česko dá miliardy na projektování železnic. Peníze půjdou i na vyskorychlostní tratě

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. října 2026 12:44

Správa železnic
Správa železnic Foto: Roman Veselý / INCORP images

Správa železnic v příštím roce vynaloží 5,4 miliardy korun na projekční a majetkoprávní přípravu staveb. Objem zůstane na letošní úrovni, výrazně se ale promění jeho skladba. Více peněz zamíří na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním Dni s projektanty ve Fantově budově představila Správa železnic také změny v zadávání zakázek na projekční práce.

Ve srovnání s rokem 2022, kdy náklady na přípravu akcí dosahovaly necelých dvou miliard korun, je příští rok objem v této kapitole víc než dva a půl krát vyšší. Nejvýrazněji přitom rostou výdaje na přípravu vysokorychlostních tratí.

"Peníze na přípravu staveb budou i v dalších letech. Nechceme ale vytvářet projekty, u kterých není reálné financování ani termín realizace. Potřebujeme soustředit peníze i kapacity na stavby, které dokážeme skutečně dotáhnout. Zároveň se postupně přesouváme do další fáze přípravy vysokorychlostních tratí, což je vidět i na rostoucím objemu prostředků," řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Důraz chce klást nejen na množství připravovaných akcí, ale také na kvalitu dokumentace a reálnou návaznost na realizaci. Cílem je sladit připravenost staveb s rozpočtovými možnostmi i kapacitou projekčního trhu.

Jedním z hlavních témat setkání bylo také představení nového přístup k zadávání projekčních prací. Správa železnic chce posílit princip value engineeringu, tedy hledání řešení, která za veřejné peníze přinesou nejlepší výsledek. K hledání takových cest chce Správa železnic projektanty více motivovat už v soutěžích.

Setkáním ve Fantově budově pražského hlavního nádraží navázala Správa železnic na dubnový Den s dodavateli, na který osobně nebo online dorazily čtyři stovky zástupců společností z několika zemí. Pokračuje tak pravidelný dialog s partnery, kteří se podílejí na přípravě a realizaci železničních staveb.

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Zdroj: Libor Novák

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