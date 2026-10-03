Zemřela ostravská herečka a držitelka Thálie Štěpánka Ranošová

Českou hereckou obec na začátku října zasáhla další smutná zpráva. Ve věku nedožitých sto let zemřela legenda ostravské divadelní scény Štěpánka Ranošová, která byla jednou ze zakladatelek Divadla Petra Bezruče.
"Jen necelé dva týdny před svými 100. narozeninami, které by oslavila 14. října, zemřela ve čtvrtek 1. října 2026 herečka Štěpánka Ranošová, jedna ze zakladatelek Divadla Petra Bezruče a jeho dlouholetá přední členka," uvedlo ostravské divadlo v pátek na sociální síti a zároveň vyjádřilo upřímnou soustrast pozůstalým.
Ranošová se narodila v ostravských Mariánských Horách a herectví vystudovala soukromě. Na konci roku 1945 stála u zrodu tehdejšího Divadla mladých, které se o deset let později přejmenovalo na Divadlo Petra Bezruče. Tam působila až do roku 2001. Její poslední rolí byla chůva Anfisa ve Třech sestrách.
Úspěšná ostravská herečka se objevila také před kamerou, kde debutovala v polovině 60. let minulého století. Zahrála si v televizních seriálech i ve filmech. Dlouhodobě spolupracovala také s ostravským rozhlasem.
Ranošová si za úctyhodnou kariéru vysloužila několik ocenění. Byla zasloužilou umělkyní. Před dvěma lety obdržela Thálii za celoživotní mistrovství v oboru činohra a z rukou ostravského primátora převzala Cenu města Ostravy.
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Zdroj: Libor Novák