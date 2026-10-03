Rusové zaútočili na další most v Kyjevě. Provoz musel být omezen

Rusové pokračují v útocích na kyjevské mosty, na které se zaměřili v posledních dnech. Za poslední tři dny byly zasaženy dva mosty v ukrajinské metropoli. Moskva tak dále zintenzivňuje útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.
K útoku na kyjevský Severní most došlo v sobotu ráno, informovala BBC s odkazem na vyjádření starosty Vitalije Klička na sociální síti. Ruské drony podle dostupných informací poškodily vozovku a trolejbusové vedení. Na místo byly vyslány záchranné složky, provoz musel být omezen.
Ruská armáda začala s útoky na kyjevské mosty ve čtvrtek a v uplynulých dnech opakovaně zasáhla Jižní most v ukrajinské metropoli. Oba mosty spojují východní a západní část hlavního města a do tohoto týdne nikdy nebyly terčem útoku. Podle BBC jsou poslední dny důkazem toho, že Moskva zahájila novou fázi války.
Ruský prezident Vladimir Putin sice prohlásil, že Rusko provádí útoky v reakci na ukrajinské údery na ruská energetická zařízení, ale pravdou je, že s takovými útoky začala jako první Moskva.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Ukrajina pokračuje v útocích na ruské ropné rafinérie i přes nesouhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům tvrdí, že ukrajinské údery zhoršují celosvětový nedostatek nafty a zvyšují ceny pohonných hmot před nadcházejícími volbami. Energetičtí analytici však podle The Guardian upozorňují, že hlavním důvodem růstu cen je spíše konflikt v Íránu a s ním spojené poruchy na globálních trzích. Ukrajinská strana přesto v útocích na ruskou energetickou infrastrukturu nepolevuje.
Zdroj: Libor Novák