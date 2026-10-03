Počasí: Příští týden se citelně ochladí, babí léto skončí

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil podrobnou předpověď počasí pro příští týden. Začátek týdne přinese postupně příjemné podzimní počasí s ubýváním oblačnosti. Zpočátku bude převládat oblačno až polojasno, avšak během odpoledních a večerních hodin začne mraků od západu výrazně ubývat.
Nejnižší noční teploty v noci na pondělí se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, přičemž při déletrvajícím vyjasnění mohou klesnout až ke 4 stupňům. Nejvyšší denní teploty dosáhnou příjemných 18 až 22 stupňů Celsia za doprovodu slabého proměnlivého nebo severozápadního větru s rychlostí do 4 metrů za sekundu a bez jakýchkoliv srážek.
V úterý bude ještě teplejší a velmi slunečný den, kdy obyvatele České republiky čeká převážně jasno nebo skoro jasno. Denní maxima vyšplhají na nadprůměrných 20 až 24 stupňů Celsia, což vytvoří ideální podmínky pro venkovní aktivity.
Noci však již připomenou pokročilý podzim, neboť nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia, v údolích dokonce až ke 3 stupňům, přičemž se ojediněle mohou objevit i přízemní mrazíky. Vítr zůstane slabý proměnlivý s rychlostí do 3 metrů za sekundu a dešťové srážky se ani v tento den neočekávají.
Středeční den přinese počáteční pokračování slunečného rána s polojasnou až jasnou oblohou, v průběhu dne se však počasí začne pozvolna měnit. Od západu bude během dne přibývat oblačnosti na většinou oblačno, přičemž na západě a severozápadě území se mohou ojediněle vyskytnout slabé přeháňky s celkovým úhrnem do jednoho milimetru.
Teploty zůstanou nadále velmi vysoké s denními maximy mezi 19 a 24 stupni Celsia a nočními minimy v rozmezí 11 až 6 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý proměnlivý nebo z jižních směrů, na východě země však přechodně zesílí na mírný s rychlostí až 6 metrů za sekundu.
Druhá polovina týdne od čtvrtka do soboty se ponese ve znamení výraznější změny charakteru počasí a příchodu srážek. Zpočátku období bude na většině území převládat oblačno až zataženo, přičemž se obyvatelé musejí připravit na občasný déšť nebo dešťové přeháňky.
V dalších dnech bude srážková činnost postupně slábnout a rovněž oblačnost se začne částečně rozpouštět. Změna proudění přinese do Česka dlouho očekávané podzimní ochlazení, které ukončí předchozí nadprůměrně teplé období.
Teplotní skok bude patrný jak na denních maximách, tak na nočních minimech napříč celým územím. Zatímco ve čtvrtek ještě denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů Celsia, v následujících dnech už maxima nepřekročí 11 až 16 stupňů Celsia.
Podobný trend zaznamenají i noční teploty, které ze čtvrtečních 11 až 7 stupňů Celsia postupně spadnou na 7 až 2 stupně Celsia. Předpověď tak naznačuje, že po teplém úvodu týdne dorazí do České republiky reálné podzimní chladné počasí.
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Zdroj: Libor Novák