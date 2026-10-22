Trump před volbami Republikány potápí, odhaluje nový průzkum. Jeho podpora je nejnižší v historii

Demokratická strana vstupuje do závěrečné fáze před nadcházejícími americkými volbami s výrazným náskokem před republikány na celostátní úrovni, jak ukazuje nový průzkum stanice CNN. Tento náskok pramení především z rostoucí vlny nesouhlasu s politikou prezidenta Donalda Trumpa a ze silné touhy voličů po změně poměrů ve Washingtonu.
Průzkum provedený výzkumnou společností SSRS odhaluje, že více než tři čtvrtě Američanů vnímají nadcházející hlasování jako jedinečnou příležitost k zásadní obměně politického směru země. Podpora demokratů dosahuje devětačtyřiceti procent oproti třiceti devíti procentům pro vládní republikány, což představuje nejvýraznější náskok od podzimu roku 2020. Síla opoziční strany se opírá o výraznou podporu mezi tradičními voličskými skupinami, ženami, mladšími dospělými i politickými nezávislými voliči.
Pozici současné administrativy značně oslabuje historicky nejnižší míra schválení Trumpovy práce, která se pohybuje na dvaatřiceti procentech, a hluboká nespokojenost veřejnosti s ekonomickou situací. Téměř dva roky po sjednocené kontrole federálního Kongresu republikány vyjadřují lidé nespokojenost s rostoucími životními náklady a inflací. Dvě třetiny dotázaných se domnívají, že dosavadní vládní kroky ekonomické podmínky v zemi ještě zhoršily.
Negativní nálady se projevují rovněž trhlinami v tradiční voličské základně prezidenta Trumpa, kde podpora poklesla i mezi republikánskými voliči a voliči bez vysokoškolského vzdělání. Vedle ekonomických potíží trápí obyvatele také korupce ve státní správě a celkový stav demokratických institucí. Zhruba šest z deseti voličů navíc otevřeně přiznává, že jejich hlas bude vyjádřením nesouhlasu se současným směřováním Bílého domu.
Přestože se celostátní čísla jeví pro opozici velmi příznivě, rozsah případných zisků v Kongresu může být do značné míry omezen vlivem nedávných úprav volebních obvodů a velkým počtem klíčových soubojů v oblastech, které v minulosti silně podpořily republikánské kandidáty. Mnoho z nejspornějších bitev se odehrává v regionech, kde Trump dříve zvítězil dvouciferným rozdílem, což komplikuje možnost hlubokých zisků pro demokratickou stranu.
Hlavním tématem, které voliče nejvíce trápí, zůstávají rostoucí životní náklady a celková ekonomická situace v zemi. Zhruba šest z deseti účastníků průzkumu uvádí, že jejich hlas v mezidobích volbách bude jasným vzkazem ohledně působení prezidenta Trumpa, přičemž ti, kteří tento vzkaz chtějí vyslat, převažují v opozici vůči jeho politice v poměru dva ku jedné.
Veřejné hodnocení výkonu hlavy státu se tak výrazně liší od situace během jeho prvního mandátu v podzimu roku 2018, kdy převládala celková společenská i ekonomická spokojenost. Současná data ukazují, že dvě třetiny Američanů se domnívají, že vládní kroky a politická opatření ekonomické podmínky v zemi spíše zhoršily, přičemž Trumpova podpora v otázkách inflace a hospodářství se propadla na historická minima.
Průzkum rovněž odhaluje citelné trhliny uvnitř samotné republikánské voličské základny během druhého prezidentského období. Míra schválení Trumpovy politiky mezi registrovanými republikány klesla na sedmdesát čtyři procenta, přičemž obzvláště silnou nespokojenost projevují mladší voliči a bělošští voliči bez vysokoškolského vzdělání, kteří dříve tvořili jedno z nejspolehlivějších jader jeho podpory.
Na druhou stranu voliči nejsou zcela bezvýhradně přesvědčeni o tom, že by případné vítězství demokratů v Kongresu automaticky přineslo zásadní zlepšení. Významná část populace vyjadřuje skepsi a domnívá se, že pouhá změna moci na zákonodárné úrovni by celkový směr země nijak radikálně neovlivnila, což platí zejména pro nezávislé voliče a politické moderáty.
Vzhledem k tomu, že zhruba polovina registrovaných voličů plánuje odevzdat svůj hlas v den voleb a část elektorátu již volila v předstihu s výraznou převahou demokratických preferencí, soustředí se závěrečná fáze kampaně především na dosud nerozhodnuté voliče. Právě tato úzká skupina voličů, která dosud není pevně rozdělená mezi oba hlavní tábory, bude v nadcházejících dnech klíčovým faktorem rozhodujícím o konečném výsledku voleb.
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Zdroj: Libor Novák