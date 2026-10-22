Zákony se nadále porušují, ukázaly kontroly v restauracích, barech a klubech

Ministerstvo zdravotnictví se prostřednictvím krajských hygienických stanic zapojilo do celostátní kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2026 (ADaM), kterou organizovala Policie ČR, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, Celní správou ČR a s Ministerstvem zdravotnictví. Kontroly probíhaly od 15. června do 15. září 2026 a zaměřily se mimo jiné na provozovny poskytující stravovací služby, včetně restaurací, barů a klubů.
Do akce se zapojilo 125 pracovníků krajských hygienických stanic po celé České republice, kteří provedli celkem 555 kontrol, z toho ve 161 restauracích a 281 barech a klubech. Nedostatky byly zjištěny při 116 kontrolách. V souvislosti s kontrolní činností bylo doposud evidováno 56 finančních sankcí v celkové výši 119 000 korun.
Ve srovnání s předchozím rokem zůstaly výsledky kontrolní akce na obdobné úrovni. Mírné zlepšení bylo zaznamenáno v podílu kontrol, při nichž byly zjištěny nedostatky. Ten meziročně poklesl přibližně z 26 % na 21 %. Výsledky však současně ukazují, že k porušování zákonných povinností provozovatelů nadále dochází a pravidelná kontrolní činnost zůstává důležitou součástí ochrany veřejného zdraví.
Krajské hygienické stanice se v rámci svých kompetencí zaměřily na provozovny poskytující stravovací služby. Při výkonu státního zdravotního dozoru ověřovaly zejména dodržování zákazu kouření ve vnitřních prostorách provozoven, splnění povinnosti označit provozovnu informací o zákazu prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let a plnění dalších zákonných povinností provozovatelů. Přestože výsledky kontrol naznačují mírné meziroční zlepšení, nadále je důležité věnovat pozornost nejen samotnému dodržování právních předpisů, ale také prevenci a zvyšování informovanosti provozovatelů. Smyslem kontrolní činnosti není pouze postihovat zjištěná pochybení, ale především přispívat k ochraně zdraví dětí a mladistvých.
"Krajské hygienické stanice kontrolují dodržování zákazu kouření ve stravovacích zařízeních pravidelně v rámci své běžné dozorové činnosti. Celostátní akce Alkohol, drogy a mládež však představuje významnou příležitost ke koordinovanému postupu kontrolních orgánů a k posílení ochrany zdraví dětí a mladistvých. Velmi si vážím spolupráce všech zapojených institucí i pracovníků krajských hygienických stanic, kteří se do této akce každoročně aktivně zapojují. Rád bych jim poděkoval za jejich nasazení a práci, kterou v rámci kontrolní činnosti odvádějí," uvedl Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a zástupce hlavního hygienika ČR.
Celostátní kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež přispívá nejen k odhalování porušení zákonných povinností, ale také k prevenci a vytváření bezpečnějšího prostředí pro děti a dospívající. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje v meziinstitucionální spolupráci pokračovat a prostřednictvím krajských hygienických stanic se do kontrolní akce zapojit i v příštím roce.
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Zdroj: Libor Novák