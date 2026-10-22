Lidé stále tápou. Obchody v příštím týdnu ovlivní státní svátek

Den vzniku samostatného československého státu, který letos připadá na středu 28. října, ovlivní tuzemské obchody, konkrétně například provoz prodejen BILLA. Většina z nich bude v souladu s platnou legislativou uzavřena, otevřené však zůstanou vybrané prodejny na nádražích, letišti a čerpacích stanicích.
"Na státní svátek 28. října bude většina našich prodejen uzavřena. Z našeho průzkumu víme, že v otevírací době během těchto dnů tápe více než 80 procent zákaznic a zákazníků. Polovina Čechů zároveň plánuje větší nákupy s předstihem v kamenných prodejnách," uvedl Petr Kubíček, manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR.
Výjimku představují prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a také na pražském letišti. "Otevřené budou během státního svátku také desítky prodejen na čerpacích stanicích po celé České republice," dodal Kubíček.
Během státního svátku mohou zákaznice a zákazníci nakoupit v 74 prodejnách BILLA na čerpacích stanicích po celé republice. Na čerpacích stanicích Shell funguje koncept BILLA stop & shop, prodejny VIVA BILLA jsou součástí čerpacích stanic OMV.
K dostání zde bude vedle základních potravin také čerstvé ovoce a zelenina, mléčné výrobky, pravidelně rozpékané pečivo nebo hotová jídla pro rychlý nákup na cestách i domů.
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