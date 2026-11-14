Obchody v úterý 17. listopadu. Bude to jinak než v září a říjnu

Česko si v příštím týdnu připomene události sametové revoluce, při které v roce 1989 padl komunistický režim. Už deset let přitom platí, že v zemi během některých státních svátků zůstávají obchody ze zákona uzavřené. Je to i případ dvou ze tří podzimních svátků.
V úterý 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva ale zůstanou obchody otevřené. Zavřené už na podzim dvakrát byly, konkrétně 28. září na Den české státnosti a také o měsíc později, tedy 28. října, na Den vzniku samostatného československého státu.
V Česku od roku 2016 platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Tento předpis opět najde uplatnění až v prosinci.
Blíží se totiž Vánoce, během nichž se obchody opět uzavřou, navíc na déle než jeden den. Otevřeno bude naposledy na Štědrý den do 12:00. Poté se brány prodejen uzavřou a opět se otevřou až 27. prosince.
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Zdroj: Libor Novák