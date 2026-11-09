Česko čeká další ročník potravinové sbírky. Proběhne v sobotu

Stovky prázdných talířů se skutečnými lidskými příběhy dnes zaplnily Václavské náměstí v Praze. Neobvyklá instalace upozornila na rostoucí počet lidí, kteří se navzdory práci, péči o rodinu nebo svému důchodovému věku dostávají do situace, kdy jim nezbývají peníze na základní potraviny. Sbírka potravin, největší materiální sbírka v České republice, se uskuteční už v sobotu 14. listopadu a veřejnost bude opět moci svou pomoc proměnit v konkrétní dar.
Za každým z vystavených talířů stojí skutečný lidský příběh. Příběh samoživitelky, která po zaplacení nájmu počítá každou korunu. Seniora, kterému důchod nestačí na léky i kvalitní stravu. Rodiny, jejíž rozpočet zasáhla nemoc nebo ztráta zaměstnání. Instalace upozorňuje na skutečnost, že chudoba a potravinová nouze nejsou vzdáleným problémem, ale týkají se lidí napříč celou společností.
Neobvyklá instalace přichází v době, kdy se pod hranicí příjmové chudoby v České republice pohybuje přibližně jeden milion lidí, tedy zhruba desetina obyvatel země. Nejohroženější skupinou jsou samoživitelé, neúplné rodiny s dětmi a osaměle žijící senioři.
"Potravinová pomoc není jen o jídle. Je o důstojnosti, jistotě a překlenutí období, kdy se člověk ocitne v těžké životní situaci. Děkuji všem dárcům, dobrovolníkům i organizacím, které se do Sbírky potravin pravidelně zapojují. Právě díky nim se pomoc dostává k lidem, kteří ji v danou chvíli nejvíce potřebují," řekl Aleš Juchelka (ANO), ministr práce a sociálních věcí ČR.
Loňské podzimní kolo Sbírky potravin ukázalo mimořádnou sílu solidarity veřejnosti. Lidé darovali rekordních 774 tun potravin a drogerie, z toho 694 tun potravin a 80 tun základní hygienické a drogistické pomoci. Do sbírky se zapojilo více než 6 025 dobrovolníků, kteří v zelených zástěrách pomohli sbírku zrealizovat. Akce se pořádala v 3 539 prodejnách 15 obchodních řetězců po celé republice, což byl historický rekord a také evropský unikát.
"Sbírka potravin je výjimečná tím, že spojuje obchodníky, potravinové banky, neziskové organizace, dobrovolníky i širokou veřejnost. Každý z nich hraje nezastupitelnou roli. Obchody poskytují prostor a zázemí, potravinové banky zajišťují logistiku a distribuci pomoci, tisíce dobrovolníků věnují svůj čas a zákazníci svými dary proměňují solidaritu v konkrétní pomoc. Právě toto unikátní partnerství je důvodem, proč se ze Sbírky potravin stal jeden z nejsilnějších projektů občanské solidarity v České republice," poznamenal Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a připomněl, že obchodní řetězce kromě toho pomáhají celý rok každý den, kdy do potravinových bank darují čerstvé potraviny.
Potravinové banky upozorňují, že potřeba pomoci zůstává vysoká i přes postupnou stabilizaci ekonomické situace. K tradičně ohroženým skupinám přibývají domácnosti, které se dostaly do problémů vlivem vysokých nákladů na bydlení, zdravotních komplikací nebo jiných nečekaných životních událostí.
"Prázdný talíř nemusí znamenat, že člověk nepracuje nebo se nesnaží. Často jde o lidi, kteří se po zaplacení všech nezbytných výdajů dostanou na hranici svých možností. Proto jsme se letos rozhodli ukázat konkrétní příběhy. Chceme připomenout, že za každým prázdným talířem je skutečný člověk a že každý dar může pomoci změnit jeho situaci. Jedna konzerva, balení těstovin nebo dětská výživa mohou znamenat pomoc v okamžiku, kdy ji člověk nejvíce potřebuje," upozornil Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.
Letošní komunikační kampaň vznikla ve spolupráci s Dentsu Creative a nese motto "Jídlo, jaké svět neviděl, nenasytí." Na první pohled představuje jídla, která ve skutečnosti neexistují. Jejich neexistence symbolizuje situaci lidí, kteří si nemohou dovolit naplnit svůj talíř běžným jídlem. Instalace na Václavském náměstí tento motiv rozvíjí prostřednictvím autentických příběhů těch, kterým potravinové banky pomáhají.
"Chtěli jsme vytvořit kampaň, která nejenom zaujme, ale připomene, že za každým prázdným talířem je skutečný člověk a neopakovatelný lidský příběh. Samotná pozornost ale nikoho nenasytí. Kreativita má smysl, jen když nás přiměje jednat a promění pozornost v konkrétní pomoc," dodal Tomáš Mrkvička, zástupce Dentsu Creative.
Související
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
I těstoviny mají mezinárodní den. Existují recepty, které se vaří 200 let
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Policie vyšetřuje pokus o vraždu v rodině na Plzeňsku. Podezřelé je dítě
před 1 hodinou
V Česku se má posílit protidronová ochrana kritické infrastruktury
před 2 hodinami
Babišova vláda schválila investice do zdravotnictví. Chce i další páky ohledně cen energií
před 2 hodinami
Česko čeká další ročník potravinové sbírky. Proběhne v sobotu
před 3 hodinami
Na Chebsku se otřásá země, potvrdili experti
před 4 hodinami
Macinka se omluvil za slova o hokejistkách. Manželka ho prý seřvala
před 5 hodinami
Počasí na svatého Martina. Sněžit může, ale bílý kůň do měst nepřicválá
před 5 hodinami
Ukrajina bude mít po válce trochu jiný tvar, prohlásil Trump
před 6 hodinami
Pouť do Mekky se kvůli extrémnímu vedru změnila v boj o život. Sanitky nemohly zasáhnout, popisuje cestovatel
před 7 hodinami
Netanjahu uvrhnul Izrael do hluboké krize, tvrdí Eisenkot. Zahájil jednání o sestavení vlády
před 8 hodinami
Trump řekl, za jakých podmínek USA neobnoví útoky proti Íránu
před 8 hodinami
Republikáni po drtivé porážce neví, co dál. Jsme na pokraji vymření, přiznávají někteří členové
před 9 hodinami
Tesla oficiálně ukončuje výrobu vozů Cybertruck, oznámil Musk
před 10 hodinami
Pařížská dohoda je po 10 letech od podpisu minulostí? Světu se oteplení pod 1,5 stupni nedaří udržet
před 10 hodinami
Nejbohatší firma světa čelí vážnému obvinění. Šéf Nvidie udržoval poměr s čínskou špionkou
před 11 hodinami
Vůle řešit oteplování chybí. Na COP31 nedorazí lídři států, které mají největší podíl na klimatických změnách
před 12 hodinami
Macinka ostrými útoky na adresu sportovkyň pobouřil politiky. Padají výzvy k rezignaci, skandál hasí jeho kolegové
před 13 hodinami
Střelec, který v Krakově zabil šest lidí, zemřel
před 13 hodinami
Největší klimatická konference světa začíná. USA COP31 bojkotují, hlavním tématem je padlá pařížská dohoda
před 15 hodinami
Počasí o příštím víkendu: Teploty v noci klesnou až na -7 stupňů
Českou republiku čeká příští víkend převážně klidný, avšak postupně chladnější ráz počasí, který přinese ranní mrazy a tvořící se mlhy. Vyplývá to z předpovědi meteorologů z ČHMÚ.
Zdroj: Libor Novák