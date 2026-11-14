Zdravé stravování dětí je stále prioritou, ujišťuje ministr Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví nadále považuje zdravé a kvalitní školní stravování za jednu z priorit. V návaznosti na jednání na úrovni předsedy vlády a obou dotčených resortů se připravuje úprava pravidel školního stravování. Výživové standardy pro přípravu pestré, kvalitní a vyvážené stravy mají nově sloužit jako odborné metodické doporučení místo závazných požadavků vyhlášky. Cílem je zachovat principy zdravého a bezpečného stravování.
Navrhovaná změna vyhlášky o školním stravování reaguje na potřebu nastavit pravidla, která budou srozumitelná, prakticky využitelná a umožní školním jídelnám zohlednit jejich konkrétní podmínky. Dosavadní výživové normy budou nahrazeny nezávazným odborným metodickým doporučením, informovalo ministerstvo. Školní jídelny tak budou mít i nadále k dispozici jasné vodítko pro přípravu nutričně vyvážených pokrmů, současně však získají větší prostor pro vlastní rozhodování při sestavování jídelníčků.
"Zdravé a bezpečné stravování dětí je pro mě dlouhodobou prioritou a na tom se skutečně nic nemění. Mění se způsob, jakým budeme výživové standardy uplatňovat, nikoliv náš cíl. Školní jídelny mají zásadní roli při vytváření správných stravovacích návyků, které si děti odnášejí do dalšího života, a tato role jim zůstává. Výživové standardy proto zachováme jako odborné metodické doporučení. Jídelnám tím dáme větší prostor, ale i odpovědnost při sestavování jídelníčků, ale zároveň jim poskytneme jasné odborné vodítko a potřebnou podporu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Ministerstvo zdravotnictví bude nadále podporovat uplatňování zásad zdravé výživy ve školním stravování. Přechod na metodická doporučení nemění odpovědnost školních jídelen za kvalitu připravované stravy. Odborná doporučení budou vycházet z výživových potřeb dětí a principů pestré a vyvážené stravy.
Důraz zůstává kladen na vhodné zastoupení jednotlivých skupin potravin, dostatek ovoce a zeleniny, přiměřený příjem cukrů a tuků i vytváření zdravých stravovacích návyků. Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním zdravotním ústavem zajistí školním jídelnám potřebnou metodickou podporu.
Jednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mají pokračovat, zejména pokud jde o konkrétní podobu metodického doporučení, jeho využívání ve školních jídelnách a zajištění potřebné odborné podpory. Cílem zůstává, aby změny byly prakticky proveditelné a současně přispívaly ke kvalitnímu a zdravému stravování dětí.
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Zdroj: Lucie Žáková