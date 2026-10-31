Vojtěch podepsal novou úhradovou vyhlášku. Ministerstvo zmínilo priority

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2026 19:57

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2027, která bude v průběhu několika následujících dnů zveřejněna ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Její hlavní prioritou je zajistit finanční stabilitu veřejného zdravotního pojištění, zlepšit dostupnost zdravotní péče a podpořit regionální nemocnice. Vyhláška zároveň posiluje primární a domácí péči a klade důraz na efektivnější využívání veřejných prostředků.

Finanční rámec pro rok 2027 počítá s příjmy ve výši 605 miliard korun a náklady 604,9 miliardy korun, tedy s prakticky vyrovnaným hospodařením systému veřejného zdravotního pojištění. Náklady na zdravotní služby mají meziročně vzrůst přibližně o 5 procent. Příjmy systému přitom zahrnují mimořádné navýšení platby za státní pojištěnce o 13 miliard korun.

"Chceme, aby české zdravotnictví hospodařilo odpovědně a zároveň dokázalo zajistit kvalitní a dostupnou péči všem pacientům. Úhradová vyhláška proto není jen o rozdělování peněz, ale také o tom, aby pacienti dostávali správnou péči na správném místě. Složité zákroky chceme soustředit do specializovaných center, zatímco běžnější péče má být dostupná co nejblíže domovu. Proto podporujeme regionální nemocnice, praktické lékaře i domácí péči," uvedl ministr Vojtěch.

Ministerstvo při přípravě vyhlášky respektovalo výsledky dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. K úplné dohodě došlo v 11 z 15 segmentů, v jednom segmentu byla dohoda částečná. Ministerstvo tyto dohody převzalo bez zásahů. Ve třech zbývajících segmentech stanovilo úhrady s využitím výsledků jednání a dostupných analýz.

Jednou z hlavních priorit podepsané  vyhlášky je posílení dostupnosti péče v regionech. Nastavené úhrady vytvářejí podmínky pro přesun vybraných běžnějších výkonů do regionálních nemocnic a současně podporují soustředění náročné specializované péče do odpovídajících center. Po zapracování připomínek činí předpokládaný meziroční růst úhrad regionálních nemocnic s urgentním příjmem 5,36 % a bez urgentního příjmu 4,47 %. U fakultních nemocnic dosahuje 2,45 % a u velkých krajských nemocnic 4,33 %.

Vyhláška rovněž posiluje primární a domácí péči, nově zavádí úhradu terénních sester praktických lékařů, podporuje týmové gynekologické praxe a rozšiřuje možnosti jednodenní chirurgie. Cílem je zajistit pacientům péči v odpovídajícím prostředí a současně efektivněji využívat kapacity nemocnic.

"Vyhláška motivuje k efektivnější organizaci zdravotní péče. Regionální nemocnice získávají lepší podmínky pro běžné výkony, specializovaná centra pro léčbu složitých případů. Nově také dáváme u náhrad kyčelních a kolenních kloubů přednost individuální dohodě zdravotní pojišťovny s nemocnicí. Pokud dohoda nevznikne do 31. března 2027, uplatní se minimální úhrada stanovená vyhláškou," vysvětlil Jan Zapletal, vrchní ředitel sekce zdravotního pojištění a evropských fondů Ministerstva zdravotnictví.

Podepsaná úhradová vyhláška klade důraz také na kvalitu a výsledky léčby, například prostřednictvím sledování zdravotního stavu pacientů po cévní mozkové příhodě nebo podpory očkování zdravotnických pracovníků. Cílem je postupný přechod k financování, které vedle objemu poskytované péče více zohledňuje také její kvalitu a přínos pro pacienty.

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