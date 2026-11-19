Největší ukrajinští výrobci slunečnicového oleje pozastavili během několika dnů provoz svých závodů, což vedlo k prudkému omezení produkce této klíčové zemědělské komodity. Společnost Kernel, které patří značky Ščedryj Dar a Čumak, oznámila přerušení výroby kvůli výpadkům elektrického proudu a válečným rizikům. Své závody rovněž odstavily firmy Korolivskyj Smak, Delta-Vilmar a Potoky, přičemž společnost Bunge vlastnící značku Oleina zastavila provoz po ruském úderu z 16. listopadu.
Ukrajina se běžně podílí na celosvětovém trhu se slunečnicovým olejem z třiceti až třiceti pěti procent a s roční produkcí přesahující čtyři miliony tun je jeho největším světovým výrobcem. Toto odvětví představuje pro zemi významný zdroj příjmů a strategický nástroj, neboť energeticky bohatý olej je zásadní surovinou pro rozvojové země, zejména v Africe. Podle zdrojů z trhu se světový trh se slunečnicovým olejem dlouhodobě potýká s nedostatkem zásob a zůstává silně závislý na ukrajinských dodávkách, i když okamžitému dopadu na ceny zatím brání expedice ze stávajících zásob dotčených firem.
Podle odborníků oslovených webem Kyiv Post a zástupců odvětví však za odstávkami nestojí pouze ruské útoky na energetiku, ale především vážné potíže s vývozem. Ekonom a bývalý vysoce postavený úředník ukrajinského ministerstva hospodářství Oleh Pendzyn uvedl, že země má ve skladech obrovské zásoby slunečnicového oleje i semen, ale téměř veškerý export byl vázán na námořní dopravu. Hlavní překážkou je pokračující ruská blokáda přístavů a neustálé útoky na obilné terminály včetně přístavu v Oděse, přičemž Moskva opakovaně odmítla ukrajinské návrhy na uzavření příměří v Černém moři.
Zatímco koncoví spotřebitelé podle Pendzyna zřejmě okamžité změny v dostupnosti zboží nepocítí, v těžké situaci se ocitají domácí zemědělci. Kvůli hromadění neprodaných zásob ve skladech klesla výkupní cena slunečnicových semen během pouhých dvou měsíců z jednadvaceti až dvaadvaceti tisíc hřiven za tunu na dvanáct tisíc hřiven. Zemědělci tak budou muset v těchto podmínkách pečlivě zvažovat, zda v příštím roce slunečnici vůbec zasejí.
Přesměrování takto velkých objemů zboží po souši přes sousední Polsko a Rumunsko naráží na kapacitní i politické bariéry. Polské a rumunské přístavy mají výrazně menší kapacitu než přístavy v oblasti velké Oděsy a objem přepravy navíc omezuje propustnost železniční sítě. Pendzyn připomněl, že zatímco v roce 2022 poskytli Poláci a Rumuni Ukrajině veškeré dostupné exportní trasy, letos tomu tak po sporech a blokádách hranic kolem vývozu ukrajinských zemědělských komodit již není.
Odborníci se shodují, že odstávky velkých ukrajinských výrobců pravděpodobně povedou k růstu světových cen slunečnicového oleje. Děkan Kyjevské ekonomické školy Oleh Nivijevskyj nicméně upozornil, že při pohledu na celý trh s jedlými oleji, kam patří i palmový, řepkový, olivový či kukuřičný olej, činí podíl Ukrajiny pouze čtyři a půl procenta. Protože jsou tyto oleje do určité míry zaměnitelné, ceny na širším trhu na situaci zatím výrazně nereagovaly, přičemž podle Pendzyna může tlak na ceny zmírnit zejména snadno dostupný palmový olej.
Výrobci potravin ovšem nemohou přejít na jinou surovinu ze dne na den, protože jejich stávající výrobní linky a receptury jsou nastaveny primárně na slunečnicový olej. Zastavení provozu velkých firem zároveň neznamená úplný konec ukrajinských dodávek na světový trh, neboť velcí producenti tvoří zhruba polovinu celkové produkce a menší zpracovatelé v činnosti nadále pokračují. Samotné Ukrajině pak nedostatek slunečnicového oleje nehrozí, protože domácí spotřeba představuje jen deset procent celkové výroby a menší objemy zboží lze nadále vyvážet po souši do sousedních zemí.
Související
Experti: Francouzské prezidentské volby jsou pro budoucnost Ukrajiny důležitější než volby v USA
Kushner nastínil, kudy má vést cesta k ukončení války na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Kyjev i Evropa nejsou připraveny přijmout kompromisy, prohlásil Putin. Zeptal se, co bylo špatného na Jaltě
před 1 hodinou
Trumpa přivítali vřele, Putina výrazně chladněji. Experti si všimli rozdílu v čínském přístupu
před 2 hodinami
Švédsko podniklo právní kroky, aby zakázalo ruským sportovcům účast na MS v lyžování
před 2 hodinami
Hlaváček je novým primátorem. Může se opřít o pohodlnou většinu
před 2 hodinami
Čína, Rusko a USA vydaly po setkání lídrů společné prohlášení o míru
před 3 hodinami
Dánsko definitivně posvětilo novou dohodu s USA ohledně Grónska
před 4 hodinami
Ukrajina hlásí problém. Ovládá třetinu světového trhu s olejem, teď výrobci zastavují jeden závod za druhým
před 4 hodinami
Na Plzeňsku havaroval autobus se školáky. Policie potvrdila jednu oběť
před 5 hodinami
Poplach na škole v centru Prahy. Žáci se zabarikádovali, nikomu se nic nestalo
před 5 hodinami
Proč se Ukrajina tak dlouho snažila zničit Krymský most?
před 6 hodinami
Jednání Trumpa s Putinem a Ťin-pchingem lídři označili za historické. Nešetřili chválou a úsměvy
před 6 hodinami
Politico: Trump se snaží udělat z USA energetickou velmoc. Uzavírá smlouvy na desetiletí dopředu
před 7 hodinami
Neválčí se jen na zemi a ve vzduchu. Ukrajinští vojáci tráví měsíce uvnitř starých plynovodů
před 8 hodinami
Polsko: Ruská rozvědka chtěla zopakovat rok 1939. Plánovala útok, který chtěla svalit na Ukrajinu
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka dorazí citelné ochlazení, denní teploty klesnou až na jeden stupeň
včera
Experti: Francouzské prezidentské volby jsou pro budoucnost Ukrajiny důležitější než volby v USA
včera
Válka na Ukrajině stala hlavní příčinou úmrtí ruských mužů
včera
BBC: Putinova izolace končí. Účastí na čínském summitu se po pěti letech od začátku války vrátil na globální scénu
včera
Soud odhalil ze strany okrskových komisí na Žďársku řadu pochybení. Senátní volby se zopakují
včera
EU oficiálně představila návrh půjčky Ukrajině ve výši 45 miliard eur
Evropská komise v Bruselu oficiálně představila návrh nové půjčky ve výši až 45 miliard eur, která má Ukrajině v roce 2027 pokrýt dvě třetiny jejích finančních potřeb. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová přitom vyjádřila plnou důvěru v to, že tento program podpoří všech dvacet sedm členských států unie. Návrh má zajistit dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost financování v příštím roce.
Zdroj: Libor Novák