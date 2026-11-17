Česko si v úterý připomíná události z let 1939 a 1989. Jedna věc je oproti dvěma předchozím podzimním státním svátkům jinak. Týká se obchodů, které tentokrát normálně obslouží jakéhokoliv zákazníka.
Každoročně připadá na 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před sedmatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
V Česku od roku 2016 platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.
Vztahoval se například na předchozí podzimní svátky, tedy Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října). Prostorově větší prodejny při nich zůstaly zavřené. Dnes ale může být všude otevřeno, jako by se jednalo o normální pracovní den.
Obchody se ze zákona opět uzavřou o Vánocích, kdy může být v období do 24. do 26. prosince otevřeno pouze na Štědrý den do 12:00.
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Zdroj: Libor Novák