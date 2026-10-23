Počasí i u nás ovlivní Austen a Boelo. Meteorologové řekli, jak se projeví

Větrné a deštivé bude počasí v Evropě a tedy i v České republice kvůli dvěma tlakovým nížím, které se z Atlantiku ženou nad starý kontinent. U nás se projeví především během víkendu. Meteorologové prozradili detaily.
Počasí v západní Evropě výrazně ovlivní v následujících hodinách a dnech hluboká tlaková níže Austen. Ve čtvrtek vpodvečer se ještě nacházela nad Atlantikem, ale již v noci na pátek se očekával její příchod na pobřeží Anglie.
Jedním z projevů bude silný vítr. Nejvyšší nárazy se očekávají v oblasti Cornwallu, jižní Anglie a ve francouzské Bretani, kde mají dosahovat rychlosti mezi 100 km/h a 130 km/h. "Pokud se v oblastech nacházíte, doporučujeme sledovat informaci místních meteorologických služeb Met Office případně MeteoFrance," radí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Meteorologové zároveň odhalili, zda se níže projeví i v Česku. "Naše území ovlivní tato tlaková níže jen částečně a ne tak výrazně. Vítr zesílí zejména během noci na sobotu a v sobotu přes den hlavně v Čechách. Větrný ale bude i zbytek víkendu," zmínili experti.
Jiná výrazná tlaková níže Boelo zasáhne během víkendu severní oblasti Britských ostrovů, hlavně Skotsko a Irsko. Do oblasti přinese podobné nebo i vyšší nárazy větru.
"Naše území ovlivní taktéž - silným větrem v neděli a také s níží spojenou studenou frontou, která během neděle přejde celým naším územím od severozápadu a přinese na většinu území opět déšť," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák