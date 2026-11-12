Španělsko se po 14 letech ocitlo ve stávce. Lidé masově protestují kvůli krizi bydlení

Španělsko se ve středu stalo dějištěm první celostátní generální stávky po čtrnácti letech, která ochromila řadu sektorů hospodářství a přivedla do ulic miliony lidí. Hlavním impulzem pro tuto masovou protestní akcí se stala hluboká krize v oblasti dostupnosti bydlení, jež dlouhodobě trápí obyvatele napříč celou zemí. Celonárodní čtyřiadvacetihodinová stávka proběhla jen několik týdnů před nadcházejícími předčasnými parlamentními volbami.
Iniciativa vzešla primárně od sdružení nájemníků a posléze získala silnou podporu od největších španělských odborových svazů. Odborové organizace hlásily vysokou účast v celé řadě odvětví, přičemž nejvýraznější podporu zaznamenaly v pobřežních regionech, jako je Katalánsko a Andalusie, kde jsou dopady prudce rostoucích cen bydlení nejakutnější. Podle odhadů konfederace sdružení nájemníků se akce do poledne zúčastnily zhruba čtyři miliony pracovníků a občanů.
Dopady stávky se projevily v omezeném provozu škol, univerzit i veřejné dopravy, přičemž v Barceloně a Madridu docházelo k blokádám silnic a stavění barikád. V některých oblastech přerostly protesty v menší potyčky s bezpečnostními složkami a policie během nich zadržela desítky osob. Situaci navíc komplikovala nepříznivá předpověď počasí, protože meteorologové vydali řadu výstrah před blížícími se bouřemi, silným větrem a vydatnými dešti.
Dlouhodobá nespokojenost s cenami nemovitostí eskalovala v září po tragickém vystěhování sedmdesátileté seniorky Maricarmen Abascalové z domova, kde žila více než sedm desetiletí. Růst cen nájmů o osmdesát procent a kupních cen domů o šedesát procent za poslední desetiletí vyvolal vlnu vládních protestů a kampaní, v jejichž rámci aktivisté cílili například i na uzamykatelné schránky určené pro krátkodobé turistické pronájmy.
Odboráři a kampaně požadují po vládě razantní zásahy na realitním trhu, včetně omezení spekulací, podpory sociálního bydlení a účinné ochrany nájemníků. Šéf největšího odborového svazu Unai Sordo upozornil, že růst mezd nedokáže pokrýt roční navyšování nákladů na bydlení dosahující až dvanácti procent. Politická tenze kolem sociálních témat navíc zesílila po nedávných tragických nehodách a pádu vládních opatření, což socialistického premiéra Pedra Sáncheze přimělo vyhlásit na 29. listopad předčasné volby.
Průzkumy veřejného mínění podle The Guardian naznačují, že by v nadcházejících volbách mohla zvítězit pravicová koalice složená z Lidové strany a krajně pravicové strany Vox. Zatímco premiér Sánchez se snaží využít téma stávky a sociálních jistot k mobilizaci voličů, pravicová opozice protesty ostře kritizuje a obviňuje odbory z politického aktivismu. Lídři pravice označují paralýzu dopravy a ekonomiky za nezodpovědný krok, který zemi přináší chaos v době předvolební kampaně.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.
Zdroj: Libor Novák