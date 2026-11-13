Servery Microsoftu zkolabovaly. Problémy zasáhly polovinu světa, nedaří se je opravit

Libor Novák

13. listopadu 2026 8:16

Microsoft, autor: Mohammad Rezaie
Microsoft, autor: Mohammad Rezaie Foto: unsplash.com

Celosvětový výpadek služeb společnosti Microsoft, který zasáhl celý svět a klíčové platformy včetně Outlooku, Teams a softwaru Copilot, pokračuje již déle než deset hodin. Problémy ochromily fungování v minimálně 74 zemích světa a dotkly se vládních úřadů, soudů, bezpečnostních složek i komerčních subjektů.

Monitoringovací web Downdetector zaznamenal masivní nárůst hlášení chyb, přičemž stížnosti na nefunkční aplikaci Outlook ve čtvrtek večer globálně vyvrcholily na zhruba 140 000 nahlášených problémech. Přestože přes noc klesl tento počet na 28 000, rozsáhlá krize nadále paralyzuje běžný provoz mnoha organizací a firem.

Společnost Microsoft oficiálně uvedla, že incident nezpůsobil žádný kybernetický útok ani narušení bezpečnosti, což potvrdili také příslušní vládní představitelé. Hlavní příčinou se stalo nadměrné zatížení infrastruktury, které vedlo k neočekávanému výpadku některých serverů a následnému přetížení zbývajících částí systému.

Technické týmy Microsoftu se snaží situaci řešit restartováním infrastruktury a nasazováním příslušných záplat, avšak nejnovější zprávy ukazují, že snahy o obnovu nepostupují podle původních očekávání. Přestože firma zaznamenala dílčí úspěchy a částečné zotavení v některých regionech, stabilní stav služeb se dosud nepodařilo plně obnovit.

Globální výpadek se silně dotkl také letecké dopravy, což pocítila například největší indická letecká společnost IndiGo ovládající přes šedesát procent domácího trhu. Firma musela zákazníky odkázat na alternativní komunikační kanály, protože e-mailová podpora přestala fungovat.

Druhá největší indická aerolinka Air India využila vzniklou situaci k netradiční kampani na sociálních sítích. V příspěvcích ironicky poznamenala, že e-maily mohou počkat, a vyzvala cestovatele k plánování nových dovolených, čímž pobavila uživatele na internetu.

Problémy s elektronickou komunikací zasáhly rovněž soudní systémy v mnoha částech světa. Nejvyšší soud na Filipínách varoval před zpožděním odpovědí na e-maily a vyřizování transakcí, přičemž podobná varování vydaly soudy v Singapuru i v Severní Americe od Los Angeles až po Texas.

V Austrálii se výpadek dotkl také federálních policejních složek a zpravodajských služeb, jako je organizace ASIO. Šéf této agentury Mike Burgess potvrdil, že dopady se omezují převážně na e-mailové systémy a vládní instituce mezitím zavádějí nouzová pracovní řešení v podobě fyzických přepážek a náhradních postupů.

V Číně, kde jsou západní služby dlouhodobě omezené kvůli přísnému systému cenzury zvanému Velký firewall, způsobil výpadek Outlooku a Teams značné komplikace kancelářím pracujícím se zahraničními kolegiem. Někteří uživatelé na čínských sociálních sítích však situaci s nadsázkou hodnotili jako příležitost k dřívějšímu začátku víkendu.

Japonská vláda rovněž potvrdila narušení sdílené IT platformy, avšak představitelé kabinetu ujistili veřejnost, že díky využití alternativních komunikačních kanálů, jako jsou telefonní hovory a textové zprávy, pokračují vládní operace bez větších přerušení.

Odborníci na kybernetickou bezpečnost pro BBC upozorňují, že tato událost ukazuje na rizika přílišné závislosti organizací na jediném technologickém poskytovateli. Podle analytiků by firmy měly přehodnotit své spoléhání na globální giganty a vybudovat spolehlivé záložní systémy a jasné pohotovostní plány pro případ podobných krizí.

Současný výpadek přichází v době, kdy technologický sektor čelí dalším otřesům, včetně prudkého poklesu tržní hodnoty společnosti Nvidia v důsledku odchodu generálního ředitele Jensena Huanga. K celkové nervozitě na trzích přispěly také dřívější obavy investorů ohledně vývoje a financování umělé inteligence.

Společnost Microsoft pokračuje v monitorování situace a zavádění dalších opatření na optimalizaci provozu s cílem zvýšit kapacitu serverů a stabilizovat své komunikační platformy. Organizace po celém světě tak nadále zůstávají v pohotovosti a čekají na úplné vyřešení probíhajících technických potíží.

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