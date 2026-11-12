Vojenská verze Starlinku na Ukrajině opět nefunguje. Rychlost Starshieldu je limitovaná

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že vojenská verze satelitní sítě Starlink, systém Starshield, se opět potýká s rychlostním omezením na 161 kilometrů za hodinu. Toto opatření podle jeho slov vážně omezuje schopnost ukrajinské armády efektivně zachycovat ruské drony poháněné proudovými motory. Omezení se již negativně projevilo na obraně země a přispělo k úspěšným úderům ze strany ruských sil. Kyjev nyní usiluje o získání oficiálního vysvětlení od Spojených států.
Zelenskyj ve čtvrtek na platformě Telegram uvedl, že ukrajinské jednotky pozorují výrazné provozní výpadky v satelitním systému již několik dní. Problémy se objevují jak podél celé frontové linie, tak na dočasně okupovaných územích. Podle zpráv ministra obrany Evhena Chmary a vrchního velitele ozbrojených sil Mychajla Drapatého se nejedná o náhodné technické závady. Uvedené limity představují záměrná a systematická opatření, která komplikují operace obránců.
Prezident potvrdil, že kvůli nedostatečné rychlosti a prodlevám při zachycování cílů již došlo k několika zásadním nepřátelským úderům. Toto prohlášení zaznělo v době, kdy Rusko provedlo rozsáhlý noční vzdušný útok zahrnující balistické střely, rakety Zirkon a 123 úderných dronů. Mezi nasazenými bezpilotními prostředky bylo 73 proudových dronů typu Šáhid, klamné cíle i další typy dronů. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zneškodnit celkem 89 bezpilotních letounů, avšak žádné příchozí rakety zachyceny nebyly.
Ruské zbraně zasáhly celkem 17 různých lokací po celé Ukrajině, přičemž trosky sestřelených cílů dopadly na dalších 18 míst. Součástí noční vlny útoků byl také úder balistickou střelou na Kyjev, který v metropoli vyvolal sérii silných výbuchů. Úřady v reakci na to vyzvaly obyvatele k rychlému vyhledání úkrytu a v ulicích se rozezněly sirény. Ukrajinské síly se proti těmto útokům bránily za pomoci letectva, protiletadlových systémů, elektronického boje a mobilních skupin.
Vojenské jednotky přitom hlásily ztrátu části přístupu ke sítě Starshield a neočekávaná rychlostní omezení již v polovině měsíce října. Poradce pro vojenské technologie Serhij Beskrestnov tehdy upozornil, že tyto výpadky vedly k selhání probíhajících vojenských misí. Načasování těchto restrikcí vyvolalo četné otazníky ohledně jejich možné politické motivace. Opatření se totiž shodovalo s oznámením o dohodě ohledně dovozu ruské nafty a varováními vůči útokům na ropné rafinerie.
Ukrajinská armáda přitom začala na šifrovanou a vojenskou verzi Starlinku přecházet v prosinci roku 2024 se souhlasem Washingtonu. Tento krok měl Pentagonu poskytnout větší operační dohled nad využitím systému při podporování dálkových dronových operací. Vzhledem k nedávným komplikacím však Kyjev připravuje jednání o uzavření nové smlouvy se Spojenými státy. Stávající dohoda totiž vyprší v průběhu roku 2027, a proto je nutné zahájit rozhovory s dostatečným předstihem.
Zástupce ukrajinského velvyslance ve Washingtonu Denys Sienik potvrdil, že ukrajinská strana dosud neobdržela uspokojivé vysvětlení restrikcí od Bílého domu, Pentagonu ani společnosti SpaceX. Samotný technický problém byl sice prozatím vyřešen, avšak Kyjev chce do budoucna předejít opakování podobných situací. Součástí této snahy je i aktivní zkoumání alternativních komunikačních a technologických systémů.
Satelitní síť Starlink přitom Ukrajina začala masivně využívat krátce po zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022. Tehdy společnost po žádosti Kyjeva aktivovala službu nad územím země a dodala první terminály po rozsáhlém kybernetickém útoku na původní síť. Tyto technologie se staly klíčovou součástí vojenské komunikace a koordinace obranných operací.
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10. listopadu 2026 21:58
Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.
Zdroj: Libor Novák