Nefungují soudy, nemocnice i americký Kongres. Jak výpadek Microsoftu zasáhl svět?

Celosvětový výpadek služeb společnosti Microsoft zasáhl nejméně sedmdesát čtyři zemí světa, přičemž problémy s konektivitou postihly klíčové platformy včetně Outlooku, Teams a nástroje Copilot. Poruchy, které se objevily po poledni amerického východního času, ochromily fungování vládních úřadů, soudů, policejních složek i parlamentů napříč kontinenty.
V Severní Americe se komplikace dotkly také amerického Kongresu, kde zaměstnanci Sněmovny reprezentantů hlásili úplné zastavení běžné legislativní agendy kvůli nefunkčním kalendářům a elektronické poště. K problémům se přidaly i technologické společnosti jako OpenAI či Anthropic, které zaznamenaly potíže při propojení s infrastrukturou Microsoftu.
Komunikační zpoždění a potíže s vyřizováním úředních záležitostí hlásily soudy od Los Angeles až po Texas, zatímco v Kanadě vyhlásila síť nemocnic Unity Health Toronto kvůli výpadku interní infrastruktury pohotovostní stav. Městské úřady v USA musely obyvatele vyzvat, aby namísto nefunkčních e-mailů využívali telefonní linky, přičemž tísňová linka 911 zůstala plně funkční.
V Asii se situace projevila v celé řadě států od Japonska po Indii, přičemž v Japonsku musely některé firmy kvůli nefunkčnímu Outlooku nouzově přecházet na tradiční faxové zpravodajství. Japonská vláda potvrdila narušení sdílené vládní platformy, avšak úřady ujistily veřejnost, že situaci nadále monitorují.
V Indii způsobil výpadek značné komplikace na finančních trzích, kde pracovníci akciových trhů nemohli před klíčovými ranními poradami získat přístup k denním výzkumným zprávám. Zástupci velkých makléřských společností museli narychlo hledat alternativní komunikační kanály, aby mohli zajistit kontakt s významnými klienty.
Filipínský Nejvyšší soud a justiční orgány v Singapuru varovaly před zpožděním vyřizování e-mailových transakcí a vyzvaly občany k telefonickému kontaktu. V Číně, kde firmy běžně využívají domácí software jako WPS Office, způsobil výpadek Outlooku problémy především kancelářím udržujícím pracovní vazby se zahraničními partnery.
Australští představitelé potvrdili, že technické potíže zasáhly také federální policii a zpravodajské služby včetně agentury ASIO, i když dopad na jejich fungování byl vyhodnocen jako minimální a omezený primárně na e-mailové systémy. Vláda Nového Jižního Walesu současně potvrdila, že klíčové záchranné, zdravotní ani dopravní služby nebyly ohroženy.
V Evropě a ve Velké Británii se výpadek dotkl celé řady veřejných i soukromých institucí včetně britských praktických lékařů, lékáren, policie a školních inspektorátů, které nemohly přijímat elektronickou poštu. Britský parlament oznámil, že síťové účty zákonodárců byly zasaženy celosvětovým problémem a že se na nápravě intenzivně pracuje.
Evropská burzovní společnost Euronext doporučila kótovaným firmám využívat k předávání korporátních informací telefonní spojení, zatímco monitorovací weby uvádějí, že některé části Asie, Evropy a Afriky včetně Ruské federace zůstaly vůči tomuto globálnímu výpadku netknuté kvůli silnému omezení či postupnému vyřazování aplikací Microsoftu ve prospěch domácích alternativ.
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Zdroj: Libor Novák