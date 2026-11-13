Rusko přijde za měsíc na Ukrajině o tolik vojáků, kolik USA ztratily za celou válku ve Vietnamu, prohlásil Rutte

Libor Novák

13. listopadu 2026 14:05

Mark Rutte v Praze
Mark Rutte v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Rusko má ve válce na Ukrajině více než 40 000 padlých nebo těžce zraněných vojáků měsíčně. Předběžné údaje navíc naznačují, že v říjnu tato bilance překročila dokonce hranici 50 000 osob. Šéf Aliance to prohlásil během svého středečního vystoupení na fóru Atlantic Future Forum.

Rutte během projevu porovnal tyto měsíční ruské ztráty s celkovými ztrátami amerických ozbrojených sil během čtrnáctileté války ve Vietnamu. Zatímco Spojené státy ztratily v průběhu celého vietnamského konfliktu 56 000 vojáků, Rusko jich na Ukrajině ztratí srovnatelné množství za pouhý jediný měsíc. Tento srovnávací údaj má poukázat na extrémní rozsah obětí v probíhajícím konfliktu.

Podle šéfa NATO ruský prezident Vladimir Putin na bojišti selhává a snaží se zlomit ukrajinskou vůli k odporu útoky na civilisty. S blížící se zimou se ruské síly zaměřují na ničení kritické infrastruktury prostřednictvím raket a dronů. Moskva tak podle Aliance riskuje další eskalaci konfliktu s cílem destabilizovat ukrajinskou společnost.

Rutte rovněž obvinil Moskvu z rozšiřování kampaně nepřátelských aktivit napříč Evropou. Tyto akce zahrnují žhářství, incidenty s drony a kybernetické útoky zaměřené na podkopání podpory Ukrajiny. Tyto snahy však podle něj přinášejí opačný efekt, neboť za každý ruský hybridní útok posílají západní státy Kyjevu ještě větší pomoc.

Ukrajinský generální štáb mezitím informoval, že ruské síly utrpěly v období od 1. do 7. listopadu rekordních 16 130 personálních ztrát. Jde o nejvyšší týdenní údaj od začátku plnohodnotné invaze, což v přepočtu znamená průměrně více než 2 300 vyřazených vojáků denně. K tomuto nárůstu přispěly intenzivní boje na frontových liniích.

Tento rekordní týden navázal na sérii bezprecedentních denních ztrát, včetně 2 500 ruských obětí zaznamenaných 1. listopadu. Předchozí denní maximum přitom činilo 2 250 osob a bylo hlášeno 21. října. Ukrajinští představitelé přisuzují tyto obrovské ztráty faktu, že ruské velení nadále spoléhá na masivní pěchotní útoky na východě a jihu země.

Síly bezpilotních systémů Ukrajiny ohlásily, že v říjnu zneškodnily 16 796 ruských vojáků během více než čtvrt milionu bojových misí. Prezident Volodymyr Zelenskyj dříve uvedl, že ruské personální ztráty za říjen dosáhly 54 400 zabitých či těžce zraněných. Studie zveřejněná koncem října v časopise The Economist navíc odhadla celkové ruské ztráty od února 2022 na 1,4 až 2,1 milionu lidí.

Tyto masivní personální ztráty probíhají souběžně s rozšiřující se ukrajinskou kampaní proti ruské vojenské infrastruktuře a energetickým zařízením. Začátkem listopadu ukrajinské jednotky zasáhly raketové komplexy a systém protivzdušné obrany v ruské Bryanské oblasti. Útoky cílily také na několik ropných rafinerií a další objekty podporující ruské válečné kapacity.

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