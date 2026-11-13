Vance označil válku s Íránem za důvod prohry ve volbách. Trump ho z odvolal z diplomatických jednání

Americký prezident Donald Trump odvolal viceprezidenta J. D. Vance z vedení diplomatických jednání s Iránem. K tomuto kroku Bílého domu dochází bezprostředně poté, co viceprezident označil probíhající konflikt za hlavní příčinu zdrcující porážky Republikánské strany v nedávných listopadových volbách do Kongresu.
J. D. Vance přitom během jarních a letních měsíců zastával klíčovou úlohu v diplomatických kontaktech mezi Washingtonem a Teheránem. Jeho dosavadní angažmá v těchto citlivých rozhovorech však nyní skončilo na základě přímého rozhodnutí prezidenta Spojených států.
Konflikt uvnitř administrativy vyvrcholil poté, co Vance v reakci na volební výsledky zveřejnil na sociálních sítích názor, že právě iránská válka způsobila republikánský volební propad. V těchto volbách přitom demokratičtí kandidáti s historickým náskokem ovládli jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát.
Prezident Trump reagoval na tato vyjádření prostřednictvím sítě Truth Social, kde oznámil změnu viceprezidentových priorit. Podle prezidentova nařízení má Vance nyní zaměřit svou celou a výhradní pozornost na boj proti rozsáhlé korupci a kriminalitě v amerických městech a státech řízených demokraty.
V příspěvku na sociální síti Trump ostře zkritizoval takzvané modré státy, mezi nimiž zmínil Minnesotu, Kalifornii či Illinois. Tyto regiony označil za špatně spravované a zkorumpované oblasti, v nichž jsou podle jeho slov každý měsíc odcizeny miliardy dolarů.
V souvislosti s tímto krokem prezident rovněž prohlásil, že Spojené státy ve skutečnosti žádnou dohodu s Iránem nepotřebují. Tímto vyjádřením naznačil výrazný posun v oficiálních postojích Washingtonu vůči pokračujícím diplomatickým jednáním s touto blízkovýchodní mocností.
J. D. Vance je v rámci hnutí MAGA dlouhodobě vnímán jako možný pokračovatel Donalda Trumpa a počítá se s ním jako s perspektivním kandidátem pro prezidentské volby v roce 2028. Jeho otevřená kritika zahraniční politiky a následné přesměrování pracovních úkolů tak přitahují značnou pozornost politických pozorovatelů.
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Zdroj: Libor Novák